За сколько можно купить живую елку в Луганске

В Луганском лесоохотничьем хозяйстве планируют реализовать одну тысячу ёлок и 250 ёлочных комплектов.

- Всё это можно будет приобрести на территории центральной усадьбы предприятия «Луганское лесоохотничье хозяйство», Луганского, Перевальского и Красноярского лесничеств, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР

Стоимость новогодних деревьев в Луганском лесоохотничьем хозяйстве:

Сосна обыкновенная:

до 1 метра – 400 рублей;

до 2 метров – 450 рублей;

до 3 метров – 500 рублей.

Сосна крымская:

до 1 метра – 450 рублей;

до 2 метров – 500 рублей;

до 3 метров – 600 рублей.

Ивановское лесоохотничье хозяйство планирует реализовать две тысячи 500 елей и 100 ёлочных комплектов. П

- Приобрести ёлочную продукцию можно на территории центральной усадьбы Ивановского лесоохотничьего хозяйства, Ивановского, Успенского, Краснокутского, Щетовского, Дяковского, Чернухинского и Антрацитовского лесничеств, рассказали в экологическом ведомстве.

В Ивановском лесоохотничьем хозяйстве стоимость елей составит:

Сосна обыкновенная:

до 1 метра – 450 рублей;

до 2 метров – 500 рублей;

до 3 метров – 550 рублей.

Сосна крымская:

до 1 метра – 500 рублей;

до 2 метров – 550 рублей;

до 3 метров – 600 рублей.

В Свердловском лесоохотничьем хозяйстве планируют продать две тысячи елей и 100 ёлочных комплектов.

Новогодние деревья будут реализовывать на территории центральной усадьбы Свердловского лесоохотничьего хозяйства, Краснодонского, Ровеньковского и Ореховского лесничеств, - сказали в минэкологии ЛНР.

Цены на сосну обыкновенную и крымскую в Свердловском лесоохотничьем хозяйстве:

Сосна обыкновенная:

до 1 метра – 400 рублей;

до 2 метров – 450 рублей;

до 3 метров – 550 рублей.

Сосна крымская:

до 1 метра – 450 рублей;

до 2 метров – 550 рублей;

до 3 метров – 600 рублей.