2018-12-05T11:19:37+03:00
Общество

За сколько можно купить живую елку в Луганске

Три лесоохотничьего хозяйства установили цены на продажу хвойных
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: zebra-media.onlineФото: zebra-media.online
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В Луганском лесоохотничьем хозяйстве планируют реализовать одну тысячу ёлок и 250 ёлочных комплектов.

- Всё это можно будет приобрести на территории центральной усадьбы предприятия «Луганское лесоохотничье хозяйство», Луганского, Перевальского и Красноярского лесничеств, - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР

Стоимость новогодних деревьев в Луганском лесоохотничьем хозяйстве:

Сосна обыкновенная:

до 1 метра – 400 рублей;

до 2 метров – 450 рублей;

до 3 метров – 500 рублей.

Сосна крымская:

до 1 метра – 450 рублей;

до 2 метров – 500 рублей;

до 3 метров – 600 рублей.

Ивановское лесоохотничье хозяйство планирует реализовать две тысячи 500 елей и 100 ёлочных комплектов. П

- Приобрести ёлочную продукцию можно на территории центральной усадьбы Ивановского лесоохотничьего хозяйства, Ивановского, Успенского, Краснокутского, Щетовского, Дяковского, Чернухинского и Антрацитовского лесничеств, рассказали в экологическом ведомстве.

В Ивановском лесоохотничьем хозяйстве стоимость елей составит:

Сосна обыкновенная:

до 1 метра – 450 рублей;

до 2 метров – 500 рублей;

до 3 метров – 550 рублей.

Сосна крымская:

до 1 метра – 500 рублей;

до 2 метров – 550 рублей;

до 3 метров – 600 рублей.

В Свердловском лесоохотничьем хозяйстве планируют продать две тысячи елей и 100 ёлочных комплектов.

Новогодние деревья будут реализовывать на территории центральной усадьбы Свердловского лесоохотничьего хозяйства, Краснодонского, Ровеньковского и Ореховского лесничеств, - сказали в минэкологии ЛНР.

Цены на сосну обыкновенную и крымскую в Свердловском лесоохотничьем хозяйстве:

Сосна обыкновенная:

до 1 метра – 400 рублей;

до 2 метров – 450 рублей;

до 3 метров – 550 рублей.

Сосна крымская:

до 1 метра – 450 рублей;

до 2 метров – 550 рублей;

до 3 метров – 600 рублей.

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