2018-12-04T21:33:09+03:00
Политика

В Республике началась операция «Новогодняя елочка»

В преддверии праздников число самовольных вырубок увеличилось
Елена ШИНКАРЕНКО
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За незаконную вырубку или повреждение деревьев и кустов нарушителю придется выложить из своего кармана до 340 рублей. Фото: архивЗа незаконную вырубку или повреждение деревьев и кустов нарушителю придется выложить из своего кармана до 340 рублей. Фото: архив
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Для того чтобы вырастить полноценный лес, требуется не один десяток лет, постоянный уход за молодыми культурами и охрана как от вредителей и пожаров, так и самовольных вырубок. А их число намного увеличивается в преддверии новогодних праздников.

Чтобы уберечь зеленые насаждения от браконьеров в этот период, экологи совместно с представителями Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства Республики, а также с сотрудниками службы охраны природно-заповедного фонда Республиканских ландшафтных парков «Донецкий кряж» и «Зуевский» проводят операцию под названием «Новогодняя елочка».

- Прежде всего, работниками лесохозяйственных предприятий Республики будут устанавливаться круглосуточные дежурства в местах произрастания молодых культур хвойных деревьев, - рассказывает ведущий специалист отдела государственного экологического контроля Госкомэкополитики при Главе ДНР Александр Колодий. - Специалистами службы охраны природно-заповедного фонда таких парков, как «Донецкий кряж» и «Зуевский» в местах произрастания новогодних деревьев будут проводиться рейдовые мероприятия по пресечению фактов природоохранного законодательства.

За незаконную вырубку или повреждение деревьев и кустов нарушителю придется выложить из своего кармана до 340 рублей.

- Но помимо наложения штрафов, производится расчет ущерба, - поясняет Александр Колодий.- Так, к примеру, за одно удаленное дерево диаметром до 10 сантиметров, сумма ущерба составит 567 рублей. Если данная сумма будет превышена до 5 тысяч рублей, то наступает уголовная ответственность.

Кроме таких рейдов запланированы проверки елочных базаров на предмет соблюдения порядка приобретения и сбыта деревьев. У продавцов будут проверяться товарно-транспортные накладные с указанием вида и количества деревьев, предназначенных для продажи, сертификаты фитосанитарного и радиационного контроля. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Сумма штрафа составит от 102 до 816 рублей. В прошлом году за нарушение порядка приобретения и сбыта хвойных деревьев было составлено около 10 протоколов.

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