2018-12-03T21:04:18+03:00
Политика

СБУ поймала диверсанта: им оказался 70-летний старик из Мариуполя

Вина дедушки была в расклеивании саркастичных плакатов, где Янукович вопрошал: "А ты заплатил по новым тарифам?" [видео]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Оказывается, такие плакаты грозят Украине. Видимо, правдой. Фото: 0629Оказывается, такие плакаты грозят Украине. Видимо, правдой. Фото: 0629
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В Мариуполе на подъездах домов появились плакаты с Виктором Януковичем. На них беглый президент изображен в форме красногвардейца и подпись: "Ты заплатил по новым тарифам?" Фото плакатов горожане опубликовали в соцсетях.

В СБУ сообщили, что агитатора задержали. Им оказался местный житель 70-летний Анатолий Рыбалка.

С мужчиной сотрудники ведомства провели профилактическую беседу и отпустили. Можно только представить, какой была эта беседа, после которой мужчина грустно смотрит в камеру и затравленно повторяет слова:

- Я осознаю свою ошибку и признаю, что мои действия могли привести к дестабилизации в стране. Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом и люблю свою Родину,- заученно повторил Анатолий Константинович под флагом Украины. Он также сообщил, что плакаты не изготавливал специально, а нашел дома.

О какой дестабилизации можно говорить в стране, где старики сводят счеты с жизнью, не в силах оплатить коммуналку, а молодежь уезжает, в том числе в Россию, в поисках хоть какой-нибудь работы? То есть не драконовские тарифы, которые не прекращают расти, способны дестабилизировать Украину, а плакаты, в которых написана правда. До какой степени нужно бояться свой народ, чтобы отлавливать несчастных стариков и заставлять их на камеру говорить ложь?

По данным СБУ, мужчина не выезжает на оккупированную территорию и не имеет контактов с террористами.

СБУ задержали "опасного" диверсанта - 70-летнего старика.

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