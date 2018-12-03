2018-12-03T14:22:36+03:00
Политика

Массовые кадровые перестановки в ДНР: в семи министерствах новое руководство

Глава ДНР начал массовые кадровые перестановки в министерствах Республики.
Ольга ГОРДО
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Денис Пушилин сменил руководство семи министерствДенис Пушилин сменил руководство семи министерствФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин подписал указы о назначении руководителей министерств. Соответствующие Указы опубликованы на официальном сайте ДНР.

Министерство промышленности и торговли возглавит Эдуард Арматов;

Министерство угля и энергетики возглавит Руслан Дубовской

Министерство здравоохранения ДНР возглавит Ольга Долгошапко

Министерство финансов ДНР возглавит Яна Чаусова

Министрство доходов и сборов ДНР возглавит Евгений Лавренов

Министерство экономического развития ДНР возглавит Алексей Половян

Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР возглавит Артем Крамаренко

Остальные министарства остануться под тем же руководством теперь без приставки «Исполняющий обязанности

Министерство связи возглавит Виктор Яценко;

Министерство образования и науки - Евгений Горохов;

Министерство культуры - Михаил Желтяков;

Министерство труда и социальной политики Лариса Толстыкина.

Министерство строительства и ЖКХ - Сергей Наумец

Министерство информации - Игорь Антипов

Министерство молодежи, спорта и туризма – Александр Громаков

Министерство транспорта - Дмитрий Подлипанов

Напомним, 1 декабря Д.Пушилин назначил руководителей МГБ, МВД, МИД, МЧС и Минюста.

Руководства силовых министерств сохранили свои должности, а министерство юстиции возглавил Юрий Сыроватко.

Кроме этого, Глава ДНР назначил заместителями Председателя Правительства Игоря Мартынова, Владимира Антонова, Татьяну Переверзеву.

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