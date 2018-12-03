Массовые кадровые перестановки в ДНР: в семи министерствах новое руководство
Сегодня Глава ДНР Денис Пушилин подписал указы о назначении руководителей министерств. Соответствующие Указы опубликованы на официальном сайте ДНР.
Министерство промышленности и торговли возглавит Эдуард Арматов;
Министерство угля и энергетики возглавит Руслан Дубовской
Министерство здравоохранения ДНР возглавит Ольга Долгошапко
Министерство финансов ДНР возглавит Яна Чаусова
Министрство доходов и сборов ДНР возглавит Евгений Лавренов
Министерство экономического развития ДНР возглавит Алексей Половян
Министерство агропромышленной политики и продовольствия ДНР возглавит Артем Крамаренко
Остальные министарства остануться под тем же руководством теперь без приставки «Исполняющий обязанности
Министерство связи возглавит Виктор Яценко;
Министерство образования и науки - Евгений Горохов;
Министерство культуры - Михаил Желтяков;
Министерство труда и социальной политики Лариса Толстыкина.
Министерство строительства и ЖКХ - Сергей Наумец
Министерство информации - Игорь Антипов
Министерство молодежи, спорта и туризма – Александр Громаков
Министерство транспорта - Дмитрий Подлипанов
Напомним, 1 декабря Д.Пушилин назначил руководителей МГБ, МВД, МИД, МЧС и Минюста.
Руководства силовых министерств сохранили свои должности, а министерство юстиции возглавил Юрий Сыроватко.
Кроме этого, Глава ДНР назначил заместителями Председателя Правительства Игоря Мартынова, Владимира Антонова, Татьяну Переверзеву.