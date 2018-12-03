2018-12-03T13:16:47+03:00
Политика

В Мариуполе готовится провокация, в которой обвинят силы ДНР

Для этого крупная группировка ВСУ в составе трех бригад концентрируется на мариупольском направлении
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Это уже не первая попытка провокаций со стороны Украины. Фото: pravdoryb.infoЭто уже не первая попытка провокаций со стороны Украины. Фото: pravdoryb.info
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Украинская авиация и армейская ПВО провели учения на побережье Азовского моря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «операции объединенных сил» в Facebook.

- В районе проведения ООС, по распоряжению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, прошли занятия по управлению силами и средствами зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона в ходе отражения авиационного удара противника на приморском направлении, — говорится в заявлении.

Сообщается, что для руководителей различных уровней для совершенствования их навыков в управлении огнем при действиях авиации противника на малых и предельно малых высотах в районе побережья Азовского моря проведены инструкторско-методические занятия.

- Во время этого мероприятия совершенствуется слаживание боевых расчетов и практические навыки личного состава в ходе отражения авиационного удара противника. Также осуществляется взаимодействие между радиотехническими подразделениями Воздушных Сил и пунктом управления противовоздушной обороны бригады по обмену информацией о воздушной обстановке, — рассказал руководитель учений.

Отмечается, что штурмовая и армейская авиация имитировали удар воздушного противника по подразделениям, осуществляющим прикрытие морского побережья. Экипажи ЗСУ-23−4 «Шилка», БМ «Стрела-10М» и расчеты переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитных установок ЗУ-23 воздушные цели условно уничтожили.

К слову, предыдущие учения ВСУ на Азовском море состоялись 23 ноября.

Тогда военнослужащие оперативно-тактической группировки «Восток», ведущей боевые действия в Донбассе, отработали задачи по уничтожению вражеских десантных кораблей и защите побережья. Инженерные части выполнили минирование некоторых участков берега и морские подходы к ним, а дивизион РСЗО «Ураган» условно обстрелял десантные корабли в море.

А уже через два дня в Керченском проливе произошла провокация ВМСУ, в ходе которой украинские военные корабли пытались нелегально пройти из Черного моря в Азовское, что привело к их задержанию и введению военного положения в отдельных областях Украины, в том числе — в примыкающих к азовскому побережью и приведению подразделений и воинских частей Объединенных сил, воюющих в Донбассе в полную боеготовность.

О том, что крупная группировка ВСУ в составе трех бригад концентрируется на мариупольском направлении, рассказал заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Он уточнил, что, по оперативным данным, идет подготовка к наступлению, запланированному на декабрь этого года.

- Ведется подготовка ударной группировки в зоне операции объединенных сил к наступательным действиям против нашей Республики. Об этом говорит сосредоточение на мариупольском тактическом направлении трех бригад — 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, 36 отдельной бригады морской пехоты и 128 отдельной горно-штурмовой бригады, получивших задачу провести в начале декабря наступательные действия в районе Новоазовска с выходом к границе с Российской Федерацией, —сказал замначальника УНМ ДНР.

По его словам, прорыв переднего края обороны поручен элитным соединениям десантников и морских пехотинцев. В ДНР полагают, что подобное использование спецчастей не по прямому назначению — это очевидная тактическая ошибка Киева, которая приведет к неоправданным потерям украинских войск.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Funke Media Group, что Российская Федерация якобы намерена захватить контролируемые киевским режимом города в районе Азовского моря, в частности Мариуполь и Бердянск.

Порошенко уверен, что Россия якобы не отказывается от своего «плана расширить свою оккупацию Украины».

- Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск, — уверен Порошенко.

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