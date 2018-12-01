Благотворительная организация из России поздравит с Новым годом детей погибших военнослужащих

Давние друзья «Комсомолки» из благотворительной организации «ТеплоСердец» снова собираются оказать помощь жителям Донбасса. Новогодние подарки в этот раз получат дети погибших военнослужащих. Об этом нам в интервью рассказал лидер организации Виктор Артамонов.

- Мы намерены оказать поддержку не только деткам погибших защитников, но и их вдовам, - рассказывает Виктор. – В этом нам помогают обычные граждане, которым небезразлична судьба соотечественников. Причём эти люди не только из России или из стран разрушенного Советского Союза, многие проживают в дальнем зарубежье.

Активно включились в сбор денег на подарки болельщики футбольного клуба «Спартак». Недаром один из их лозунгов повторяет знаменитую фразу из «Трёх мушкетёров» - «Один за всех и все за одного».

Военные активно участвуют в помощи людямФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- К сожалению, число помогающих людей сокращается, - говорит лидер «ТеплаСердец». - На мой взгляд, здесь две причины. Во-первых, люди устали помогать, начинают больше думать о себе и своих семьях. Во-вторых, на это повлияли недобросовестные коллеги, которые любят «приукрасить» действительность, из-за них помогавшие люди перестают верить и другим волонтерам.

- Почему решили поздравить именно детей погибших военных?

- На Новый год многие наши коллеги стараются помочь детским домам и деткам прифронтовых территорий, а вот многие семьи погибших ребят остаются без внимания. Мы раньше упускали эту категорию получателей помощи из виду, а недавно оказали помощь 25 семьям. Мы убедились, что им это необходимо, причём как с моральной точки зрения, так и с материальной. Все благодарили нас, некоторые плакали...

- Знаем, что в благотворительности вас поддерживает и полк специального назначения?

- За это мы благодарны его командованию. Абсолютно все военные из полка, с кем мне приходилось сталкиваться, с радостью отзывались на наши просьбы о помощи, причём используя свои выходные. Поддерживаются все наши инициативы, будь это помощь продуктами или вещами в каком-либо прифронтовом посёлке или это праздник для ребятишек в одном из районов Донецка.

- Как решил заняться благотворительностью?

- Сам я из Брянска, работаю в сфере информационных технологий. С начала конфликта на Донбассе я старался помогать людям, которые, так или иначе, оказались жертвами коричневой чумы. Однажды, во время дружеского общения, мне была озвучена проблема с состоянием помещений в Горловском детском доме. С этого и началась деятельность по оказанию помощи и родилась группа «ТеплоСердец».

За год было многое сделаноФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Детскому дому удалось помочь?

- Я сразу же собрал деньги с помощью коллег и друзей и поехал. Собранной суммы нам хватало на ремонт напольного покрытия и поклейку обоев в пару комнатах. Следующей поездкой мы обеспечили обоями и оставшиеся комнаты, купили новые люстры и светильники. Сейчас приезжаю в Республику примерно раз в два месяца. За всё время у меня появилось много друзей на Донбассе, которые присоединились к нашей группе.

- Каким образом вы получаете информацию о нуждающихся гражданах?

- Раньше мы связывались с администрациями поселков, собирали личные обращения людей, получали информация от коллег-волонтёров. Сейчас мы не обращаемся в администрации, а информацию получаем из общественного штаба прифронтовых районов.

В этом году организация «ТеплоСердец» стала представителем гуманитарной деятельности музея воинской доблести Донбасса, который находится в Санкт-Петербурге.

Что было сделано за год

1.Доставили стройматериалы в детский дом в Горловке

2. Профинансировали ремонт детского сада в Старомихайловке

3. Оказали помощь школьникам в Саханке

4. Оказали помощь спортивному клубу Донецка

5. Вручили продуктовые наборы 200 семьям

6. Организовали три театрализованных праздника для деток прифронтовых районов

7. Вывезли деток Октябрьского в развлекательный центр

9. Обеспечили школьников двух прифронтовых посёлков принадлежностями

10.Более сотни семей смогли подобрать себе или своим деткам одежду и обувь

11. По индивидуальным обращениям была оказана помощь 17 получателям. Мы эвакуировали, обеспечивали медикаментами, жизненно необходимой бытовой техникой, помогали финансово....