Зачем американским военным инспектировать Наева в Донбассе

В Донбасс приехали американские военные. В этот раз официально – в соответствии с Венским документом о мерах по укреплению доверия и безопасности. Документ этот был принят на форуме ОБСЕ в 2011 году.

- В период с 27 ноября по 5 декабря группа США в составе шести человек проводит инспекцию в соответствии с разделом «Региональные мероприятия» Венского документа. В состав инспекционной группы также входит представитель Королевства Дания, – сообщили в пресс-центре штаба операции объединенных сил (ООС). - Инспекционная группа прибыла по приглашению украинской стороны с целью мониторинга военно-политической ситуации в восточном и южном регионах Украины, наблюдения за военной деятельностью Вооруженных сил Украины и других военных формирований и правоохранительных органов Украины, соответствующего информирования государств-участников ОБСЕ, содействия поиску путей урегулирования сложившейся кризисной ситуации, а также для предоставления международной поддержки ВСУ.

Вот в этом - в предоставлении международной поддержки ВСУ – наверное, и кроется главная цель пребывания американских военных. Они, между прочим, должны проинспектировать командный пункт ООС, а также посетить части и подразделения, которые выполняют задачи в районе боевых действий в Донбассе.

Инспекция проводится на фоне обострения отношений между Россией и Украиной после того, как незалежная устроила провокацию в Керченском проливе. А еще, по данным разведки ДНР, украинские военные сейчас готовят наступление на мариупольском направлении. Об этом журналистам заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Командующий Сергей Наев готовит ударную группировку на мариупольском тактическом направлении. Три войсковых соединения получили задачу провести в начале декабря наступление в районе Новоазовска и выйти к границе с Российской Федерацией, - сообщил Эдуард Александрович.

Кстати, в разделе «Региональные мероприятия» Венского документа говорится о том, что подобные инспекции не должны наносить ущерба безопасности третьим сторонам в конкретном регионе. В то же время целью инспекции может стать активизация военных контактов и сотрудничества, совместное проведение учений. Не исключено, что вслед за шестью американскими военными в Донбасс приедут уже сотни вооруженных янки. А что касается «ненанесения ущерба безопасности третьим сторонам», то обычно США не обращают внимание на такие «мелочи». Так они поступали в Югославии, Ираке, Ливии. Так действуют сейчас в Сирии. Донбасс на очереди?