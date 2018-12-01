15 декабря в Донецке пройдет юмористическая вечеринка «Для своих»

В преддверии новогодних праздников, в Донецке пройдет закрытие единственного комедийного шоу Республики «Жажда смеха». 15 декабря в столице Республики выступит участница популярных телевизионных передач Вера Котельникова.

- Это очередное совместное шоу с «Comedy club production» на нашей территории, - говорит руководитель юмористического проекта Антон Молодецкий. - Вера станет одиннадцатым комиков, который выступил на нашей площадке.

- С каким настроением Вера Котельникова едет в Донецк?

- Она с радостью согласилась приехать к нам. Вера общалась с теми, кто здесь уже был. Очень переживает за донецкий юмор, хочет, чтобы он здесь существовал. Котельникова покажет абсолютно новый материал, которого еще нигде не было.

Организаторы шоу делятся, что последнюю вечеринку сезона – проведут ярко и незабываемо.

- В этот раз мы пробуем новую площадку - это новый уровень. Всех ждут призы и бонусы, - рассказывает Молодецкий. - Призываем всех, кто неравнодушен к юмору, всех, кто понимает, что это такое, кто его умеет воспринимать – присоединится этим вечером к нам.

Танцевально-юмористическая вечеринка начнется в 18:00 в ночном клубе «Чикаго».

- И будет длиться… на протяжении целого года, - шутит идейный вдохновитель «Жажды смеха» Серей Дягилев. - То есть настроения, которым вы зарядитесь, хватит на следующий год. А в реальности, если ничего не поменяется за это время, будем работать до 22:00. Мы бы хотели дольше, но нельзя – комендантский час.

После выступления российского комика Веры Котельниковой зрителей ждет зажигательная дискотека, ди-джеем которой станет Сергей Гриневич.