2018-11-30T17:44:17+03:00
Политика

Наев планирует напасть на ДНР в декабре

С введением военного положения в Украине командующий «ООС» готовится к масштабному наступлению
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ стягивают бронетехнику под прикрытием подразделений ПВО. Фото: park72.ruВСУ стягивают бронетехнику под прикрытием подразделений ПВО. Фото: park72.ru
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ВСУ готовят наступление на Мариупольском направлении в декабре этого года. Сейчас на южном участке фронта сконцентрирована крупная группировка противника. Об этом журналистам заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Командующий операции объединенных сил Сергей Наев готовит ударную группировку на мариупольском тактическом направлении. Три войсковых соединения получили задачу провести в начале декабря наступление в районе Новоазовска и выйти к границе с Российской Федерацией, - сообщил Эдуард Александрович.

Он добавил, что прорыв переднего края обороны поручен элитным соединениям десантников и морских пехотинцев. В Донецке полагают, что подобное использование спецчастей не по прямому назначению - это очевидная тактическая ошибка Киева, которая приведет к неоправданным потерям украинских войск.

- Это говорит о полной некомпетентности Сергея Наева, который ради преданности к Порошенко и любви к самопиару готов жертвовать личным составом ради достижения сомнительных целей, - прокомментировал Эдуард Басурин.

ХИМАТАКА, КАК ПРЕДЛОГ ДЛЯ НАСТУПЛЕНИЯ

Ранее в Министерстве обороны ДНР сообщали, что ВСУ готовят крупную диверсию на химическом заводе «Стирол» в Горловке, чтобы силы ДНР отвлечь, а самим нанести удар на другом участке фронта.

«Стирол» - ключевое в Донбассе предприятие химической промышленности. Находится в прифронтовой Горловке. С началом боевых действий он приостановил свою работу. В августе этого года власти ДНР запустили основные мощности завода.

А на днях разведка ДНР вскрыла новые факты подготовки украинских бойцов к химической атаке. Причем планированием кровавой провокации занимаются кураторы из Великобритании.

- Противник химической атакой собирается создать себе повод для наступления, - говорит Эдуард Басурин. - Порошенко и его западные кураторы втянут в конфликт иностранные вооруженные формирования.

Не исключено, что оружие массового поражения применят в подконтрольном Киеву Донбассе. На подготовку Украиной химической атаки указывает то, что бойцам ВСУ выдали средства химической защиты. Кроме этого, сейчас под Горловкой проводятся занятия с узким кругом медиков по оказанию помощи людям, подвергшимся воздействию химических отравляющих веществ. Мастер-классы дают британские специалисты на основе опыта действий «Белых касок» в Сирии.

Поскольку в декабре роза ветров имеет западное направление, Киев вполне может обвинить руководство Республики в применении запрещенных веществ.

ВСУ СТЯГИВАЮТ ТЯЖЕЛЫЕ ВООРУЖЕНИЯ

В ДНР считают, что артудары по городам и селам украинские силовики наносят не только для провокаций, но и для отвлечения внимания - украинская сторона продолжает перебрасывать к линии соприкосновения тяжелое вооружение. Киев активно распространяет призывы, запрещающие публиковать в соцсетях информацию о перемещении личного состава и техники ВСУ. В прифронтовые районы теперь не пускают волонтеров, которые могут стать источником утечки информации.

- Наев отдал указания усилить прикрытие подразделениями ПВО своих войск для недопущения вскрытия их передислокации в зоне ООС, - говорит Басурин. - Разрешено сбивать все БЛА, в том числе миссии ОБСЕ.

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