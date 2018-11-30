В ДНР за неделю заболели гриппом пять тысяч детей

В ДНР за неделю гриппом и ОРВИ заболели более шести тысяч человек, из них детей – почти пять тысяч. Больше всего несовершеннолетних (а это в основном школьники) болеет в Дебальцево, Снежном, Кировском, Тельмановском, Шахтерском и Ясиноватском районах.

- На сегодня еще ни одну школу на карантин не закрыли, - рассказывает «КП» ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова. – На вынужденные каникулы школьников отправляем, когда в классах болеют 20 и более процентов учащихся. Родителям напомню, чтобы своих чад с симптомами гриппа и ОРВИ не отправляли на занятия.

На минувшей неделе в больницы с серьезными осложнениями после гриппа и ОРВИ госпитализировали 168 детей. По словам медиков, дети потихоньку идут на поправку.

За указанный период загрипповали более чем полторы тысячи взрослых, что ниже эпидпорога почти 2,5 раза.

К НАМ ИДУТ МИЧИГАН, СИНГАПУР И КОЛОРАДО

По данным санэпидслужбы, в конце ноября – начале декабря в ДНР ожидается эпидемия гриппа. Сейчас у нас циркулируют три его штамма: H1N1 («Мичиган»), H3N2 («Сингапур») и B («Колорадо»).

«Мичиган» - свиной грипп. В 2009 году в регионе от H1N1 умерли 193 заболевших человека. На сегодня у большинства жителей выработался иммунитет к этому штамму.

- Он опасен тяжелыми осложнениями и высокой летальностью, - говорит Татьяна Ильинична. - Чаще всего «Мичиган» поражает наиболее молодое и трудоспособное население и детей. Вирус коварен способностью вызывать вирусные пневмонии. Они тяжело протекают и плохо поддаются лечению.

Остальные штаммы - новые. Самый агрессивный - «Сингапур». Ожидается, что он будет преобладать. «Сингапур» приводит к тяжелым воспалениям легких и летальным исходам среди пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.

ВАКЦИНЫ ДОСТАТОЧНО

Сейчас в больницах в наличии три российских вакцины от гриппа («Ультрикс», «Гриппол плюс», «Совигрипп»). Все желающие могут привиться по месту жительства до 15 декабря.

- Иммунитет формируется у 75-95 процентов тех, кому сделан профилактический укол. Примечательно, что входящие в вакцину вещества способствуют повышению устойчивости организма и к другим инфекциям. Так, если загриппует «привитый» человек, то заболевание перенесет легче и практически без осложнений, - прокомментировала Филиппова.