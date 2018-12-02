Будьте осторожны – в Донецке гололедица! За сутки в травм пункт обратились 130 человек

Первый день зимы начался с ужасной гололедицы. Уже с утра город походил на замороженную креветку, а к вечеру стало еще хуже. Уже в первой половине дня были проблемы с вызовом такси, водители просто не вышли на работу:

- В четыре-пять утра возле «Сигма Ленда» (бывший «Ашан», -ред), маршрутка привозит пенсионеров, которые ездили за пенсией на ту сторону. Вот они и начинают звонить, вызывать такси. За ними с нашей службы и выехало несколько машин. Не знали, что на дорогах. Вот только они считай и работают. И то, по дороге домой. На Привокзальной совершенный каток. Кому охота машину гробить? Сейчас вас отвезу и тоже домой, - объяснил ситуацию таксист.

По сообщениям тех же таксистов, в первой половине дня дороги не посыпали вовсе. Посыпающие грузовики появились на улицах после обеда. При этом посыпаны основные дороги, во дворы и дороги помельче лучше не сворачивать. Тротуары и во дворах не посыпано совершенно. Кое-где в центре под ногами иногда ощущается песок, но по ощущениям песок очень экономили и как бы «солили» из пригоршни, как суп.

Утром ситуация не изменилась. Фото: Вадим Журавлев

На подъемах машины пробуксовывают, просто буксуют на гладкой, как стекло дороге:

- Вечером возвращалась домой. На подъеме при выезде их двора буксовал микроавтобус – не мог «взобраться» до Челюскинцев. Позади бусика шла женщина с ребенком. Если бы автобус не удержался – трагедии не избежать. Женщина хотела отойти в сторону, но некуда. Везде ледяная глазурь, - сообщают в соцсетях.

Редкие пешеходы передвигались по проезжей части – там хоть какое-то сцепление с цеплей есть. Безопасности это не добавляет, но выбор у пешеходов невелик – гарантировано расшибиться о ледяную гладь на тротуаре, или по проезжей части, где скорей всего не собьют.

Пешеходы передвигаются по проезжей части, нервируя водителей. Фото: Вадим Журавлев

Идти по газонам – тоже не вариант. И там каждая кочка, каждый листик, каждая травинка во льду. Сегодня по сообщениям жителей города, ситуация не изменилась.

Валерий К.:

Дороги в Донецке вполне проезжие. Конечно если не гнать. Отдельное спасибо "умникам" идущим по проезжей части дороги. Особенно тем кто идет спиной к направлению транспортного потока, да еще и в метре от бордюра. Конечно, им так удобно, не скользко, да и на капоте может кто то до дома подбросит... Бесят!!!

Михаил К.:

Во дворах и в местах где транспортный поток мал на дорогах катастрофа. Пару-тройку раз понимал , что мое присутствие в машине вовсе не обязательно. Она едет туда куда пожелает и все мои попытки произвести некоторые изменения в скорости и направлении движения, были просто бесполезны. Ощущения очень не очень. Хорошо, что скорость была как у раненной улитки.

Марина Д.:

Ездить можно, но осторожно, во дворах – ужас. Ходить не знаю даже, очень не приятно. Ничего не посыпано, народ медленно ползет по газонам.

Газоны тоже в глазури, но там хотя есть рельеф. Фото: Вадим Журавлев

Как сообщил наш источник в областной травматологии, за вчерашний день количество обращений в травм пункт увеличилось втрое:

- Обычно в зимний период 40-45 обращений за сутки. Вчера было где-то 120-130, - сообщил источник.

Пешеходам одна надежда – на солнце. Должно подтаять и передвигаться станет возможно.