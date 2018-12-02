2 декабря в Донецке выберут «Леди ДНР - 2018»

Сегодня в «Центре славянской культуры» станет известно имя главной девушки Донецкой Народной Республики этого года. За этот титул будут бороться десять финалисток, отобранных их сорока претенденток. В прошлом году победителем стала студентка и почетный донор Оксана Полтавская.

- В этом сезоне леди получит корону, титул и 100 тысяч рублей. Будет несколько номинаций: «Леди мира», «Леди стиль»…, - рассказывает «Комсомолке» одна из организаторов Ольга Шишкина. - Добавится в этом году номинация «Леди мать» - у нас участвует много мам. И в индивидуальном порядке продюсер проекта подарит кому-то обучение в ВУЗах, на курсах.

Ольга Шишкина еще в прошлом году была участницей, а уже в этом - одна из организаторов и членов жюри. Фото: архив проекта "Леди ДНР"

Проект «Леди ДНР» уникален тем, что это не конкурс красоты, где обращают внимание только на черты лица и стройность фигуры. Здесь девушек на протяжении месяца обучают, готовят.

- Мы не раскрываем красоту девушки, - делится с нами Шишкина. - Нам нужны их внутренние качества. У кого-то сила духа, стержень развитый, у кого-то в домашнем плане -хозяйственность, у кого-то качества руководителя. И мы просто развиваем эти качества. Показываем людям, что есть разные типы девушек. Но из этих представительниц прекрасного пола мы выбираем одну – эталон государства.

Сделать шаг - было испытанием. Фото: архив проекта "Леди ДНР"

Участниц целый месяц готовили к финалу. Было не мало мастер-классов, лекций и других обучений. Однако самым запоминающимся для всех стал курс гражданской обороны. Он длился два дня. Сначала девушкам нужно было пересилить себя и прыгнуть с крыши девятиэтажного дома, разумеется со специальным оборудованием. А потом они провели экстремальную ночь в лесу.

- Прыжки с высоты были нужны для того, чтобы девушки побороли свои страхи, стали уверенней в себе как для выхода на сцену, так и для дальнейшей жизни, - сказала Ольга.

Девушки целую ночь провели в лесу. Фото: архив проекта "Леди ДНР"

Специальным гостем финала проекта «Леди ДНР» стала российская группа «Джанго».

Гала-концерт пройдет 2 декабря в «Центре славянской культуры», начало в 14:00. Вход бесплатный.

Информация по телефонам: +380710330103, +380713690612.