Дети военнослужащих учились печь штрудель

Не каждая хозяйка может похвастаться умением приготовить настоящий штрудель. А вот детвора, которая посетила мастер-класс в одном из кафе Донецка, не только справилась с поставленной задачей, но теперь и планирует обучать этому искусству своих мам.

- Мы сегодня делали штрудель с яблоком, сушеным абрикосом и тестом. Потом мы смазывали это тесто белком. И я обязательно научу этому маму. Мне очень понравилось, делится своими впечатлениями Марина Граз.

Подобные мастер-классы повара проводят постоянно. Для маленьких учеников здесь заранее приготовлена специальная поварская одежда - чепчики, фартуки и нарукавники, а также все необходимые продукты и инвентарь. В прошлый раз детей обучали приготовлению пиццы. Повара говорят, что ребятам на этих уроках всегда интересно. Они стараются, внимательно слушают подсказки своих учителей. Ведь так приятно что-то сделать своими руками, а потом еще и угостить этими вкуснятинами своих родителей. Конечно, с первого раза, трудно освоить все тонкости кулинарного искусства, но, в основном, все детки справляются.

- Бывает иногда, конечно, у детки, которые помладше, не все получается. И повара на кухне исправляют какие-то недочеты. Но это минимально, так что, как ребенок слепил, сделал, именно так отправляется все в духовку и выдается готовым блюдом уже, - рассказывает шеф-повар Руслан Кошак.

Этот мастер-класс был организован для детей из семей военнослужащих.

- Здесь находятся 40 детей из этой категории, - говорит заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. - Жалко, что само помещение не позволяет больше, чтобы не подумали о том, что мы специально выбираем каких-то определенных детей. Нет. Программа, которая планируется для них - это веселье, отдых именно для детей. Занимаются аниматоры, будут определенные уроки мастерства, чтобы дети что-то могли своими руками сделать и показать родителям, родственникам и тем самым показать, что жизнь продолжается, невзирая на те события, которые у нас сейчас происходят.

40 детей теперь умеют печь штрудельФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Организовать эту познавательно-развлекательную программу для детей помогли представители общественного движения «Донецкая республика». Они же приготовили и подарки для каждого ребенка. Такие мероприятия проводятся общественным движением в рамках специальных программ «Герои» и «Яркое детство».