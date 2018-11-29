«Психанул!» Из мести к начальству охранник ограбил донецкий универмаг на 120 миллионов рублей

В конце октября в Донецке произошло резонансное ограбление Центрального универмага. Преступник «обчистил» два ювелирных отдела на 120 миллионов рублей - взял только золото и бриллианты, а серебро оставил нетронутым.

Сотрудники магазина обнаружили пропажу лишь утром, когда пришли открывать торговые точки. Прибывшие на место происшествия полицейские были, мягко говоря, шокированы размахом ограбления.

- В первую очередь стали отрабатывать версию, что к преступлению причастен кто-то из сотрудников торгового центра, - сообщает источник в органах. - Стали допрашивать персонал, и всего спустя неделю преступник был найден.

Торговый зал, в котором орудовал преступник

Им оказался один из работников магазина – охранник Александр Клименко. На момент преступления он находился в отпуске, а на работу должен был выйти со дня на день.

«Вынес» полторы тысячи ювелирных украшений

В администрации универмага нам сообщили, что Александр «раскололся» на полиграфе. Он дал признательные показания и рассказал, как удалось осуществить ограбление, к которому готовился полгода.

На своем официальном сайте полицейские опубликовали видео об оперативно раскрытом преступлении. О деталях в нем не говорится – тайна следствия. Но одну фразу вора все же оставили.

- Силой открыл дверцы и забрал золотые кольца, цепи, браслеты, серьги, - описал он свои действия.

Всего грабитель вынес полторы тысячи ювелирных украшений общим весом не меньше десяти килограммов. Похищенное грабитель сложил в полиэтиленовые пакеты, разделил на две части и спрятал в двух тайниках. Один – заложил в подвальном помещении универмага, другой – прикопал на территории города.

Как охраннику удалось пробраться в торговый центр среди ночи – большой вопрос. Версий две. У него могли быть ключи от центрального входа. Пробравшись внутрь, ему оставалось лишь отключить сигнализацию и видеокамеры – как это сделать, он продумал заранее. По другой версии, преступник мог пробраться в здание в течение рабочего дня, смешавшись с толпой посетителей. После этого спрятался в подвальном помещении и дождался ночи.

Мог действовать не один

Где же был сторож, который должен был охранять универмаг в ту ночь? В администрации торгового центра сообщили, что он находился в кабинке в другом крыле здания. Чтобы прийти на обход в ювелирный отдел, ему нужно было выйти на улицу, обойти здание и зайти через центральный вход. Из-за комендантского часа сделать этого он не мог. Вся надежда была лишь на сигнализацию.

Часть золота грабитель спрятал в подвальном помещении универмага, а часть закопал в землю на территории города

Своей семьи у 38-летнего дончанина не было. В Донецке он проживал один. Отец и брат, по словам правоохранителей, находятся на территории Украины. Работники торгового центра говорят, что Клименко держался особняком, ни с кем не заводил дружеских отношений, старался много не общаться.

В универмаге предполагают, что охранник мог действовать с кем-то в сговоре. Снять украшения со специальных «рожек» - это долгий и непростой процесс, к тому же на левой руке у охранника нет большого пальца. Но всю вину он взял на себя, возможно, чтобы дали меньший срок. Сейчас ему грозит до десяти лет тюрьмы, со штрафом до одного миллиона рублей за кражу в особо крупном размере. Полиция изъяла похищенные украшения из тайников. В ближайшее время они будут возвращены законным владельцам.

Несколько раз угрожал администрации

- Что могло заставить Клименко пойти на такое преступления? – спросили мы в администрации.

- Раньше он был начальником охраны. Потом его понизили, так как он не справлялся со своими обязанностями, не отрабатывал деньги, которые ему платили, - рассказывают нам сотрудники торгового центра. – В должности его понизили, зарплату тоже урезали. Клименко это очень не понравилось.

Сотрудники торгового центра утверждают, что несколько раз слышали, как он угрожал администрации отомстить, но его слова не принимали всерьез.

Поэтому основная версия – это месть начальству. Когда правоохранители привели Александра Клименко на место преступления для оперативных мероприятий, кто-то из администрации универмага спросил его: «Зачем ты это сделал?» Грабитель ответил: «Психанул».

После ограбления руководство универмага стало уделять повышенное внимание вопросам безопасности. Теперь этим займутся сотрудники Государственной службы вневедомственной охраны.