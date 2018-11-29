Военное положение в украинском Донбассе: в Мариуполе дети копают окопы, из Красноармейска уезжают, в Краматорске продолжают готовиться к выборам

Настроения жителей Донбасса на территориях, временно оккупированных Киевом, в связи с введением военного положения можно описать как спокойно-иронично-настороженные. Все прекрасно понимают истинные причины введения этого положения (отсюда ирония), при этом опыт показывает, от власти Киева можно ожидать чего угодно, отсюда настороженность.

Сразу после введения военного положения на 30 вместо 60 дней, в сети появилось расписания военного положения:

Военное положение на 30 дней, режим работы:

По будням с 9 до 5

У субботу до 12

Обiд с 13 до 14

По вторниках - санитарный день.

По субботах - прием товара

Из Красноармейска сообщют, что пока "В Багдаде все спокойно":

- Цены в АТБ все на месте, полки битком, людей как обычно, ажиотажа никакого нет, все спокойны и берут только то, что необходимо на сегодняшний момент.

В плане мобилизации пока тоже все спокойно, но если вдруг начнут мобилизовать – есть планы отхода, в своих стрелять не хотят. Судя по постам, у наших дончан с той стороны так же есть что-то типа тревожных чемоданчиков где собрано все необходимое плюс разработаны пути отхода, чтоб не оказаться в украинской армии. Многие не стали дожидаться повесток, уезжают уже сейчас:

- Пока все как было. На местном сайте глава области заверил, что ничего не изменится пока. Вояки снуют, суетятся, но они и раньше периодически суетились. Сегодня в магазинах не была еще, надо глянуть на соль, а то разгоняют панику. Что еще заметила - Валит народ из города, устали уже. Настроения нехорошие, сколько можно. Куда уезжают? Кто в Россию, кто в Польшу. Очень много домов на продажу, много брошенных.

В Краматорске по сообщениям местных жителей никаких изменений. Более того, продолжают готовиться к выборам.

- В целом – никакой паники, всё как всегда-учеба, работа, кружки и концерты. Более того, организации всяческие продолжают готовиться к президентской компании, так что большой вопрос-а что это было вообще? Мужики призывного возраста немного нервничают. ничего абсолютно не изменилось, а военных у нас и так много было, - сообщила «КП» по телефону краматорчанка Оксана.

Вот кто отличился, так это Мариуполь, где какой-то ненормальный из начальства детского дома семейного типа привел воспитанников копать окопы на береговой линии. Пацаны и девчонки в возрасте 8-15 лет с энтузиазмом копают траншеи, выдирают бодыль и боятся российской агрессии. В награду за работу детям разрешили постоять на настоящем наблюдательном пункте, посмотреть в бинокль в море. И все это было бы смешно, если бы не было так грустно, потому что это наши дети с начисто промытыми мозгами.

В целом средняя температура по Мариуполю, как и везде, где ввели военное положение. В российскую агрессию мало кто верить, а вот в то, что весь этот цирк затеян исключительно, чтобы Порошенко еще какое-то время подержался за власть, понимает подавляющее большинство.

А вот где есть первые результаты введения военного положения, так это в Одессе. Сообщают о них, как и положено с юмором и иронией:

Итак, первый день военного положения.

1. На работе слетело две сделки. Люди побоялись расставаться с большой суммой денег. Один из них заявил, что оставит деньги на случай побега из страны. Второй - англичанин - уже перепугано чухнул к себе в Англию прямо сегодня, бросив здесь свою супругу и заявив, что больше никогда не будет вкладывать деньги в Украине и вообще с этой страной не желает иметь никаких дел.

2. Весь день читаю в вайбере нашего ОСМД обсуждения того, как в третьем подъезде какие-то люди в камуфляже пытались вломиться к соседу, убеждая его в том, что они представители военкомата и им нужно осмотреть его квартиру на предмет безопасности. Как только остальные соседи пошли на них посмотреть и пообщаться с ними, они сразу ретировались.

3. Наша самая молодая сотрудница, студентка-заочница, проживающая в общежитии, рассказала, как сегодня утром вся их общага проснулась от громких стуков в двери. Это военкомы врывались к пацанам в комнаты и заставляли их подписывать какие-то бумаги. А некоторых за шкирдяк выводили и забирали с собой.

Рассказала и о своей сокурснице, которая вместе со своим молодым человеком еле унесли ноги с Привокзальной площади. Там тоже военкомы прямо на улицах хватали молодых парней и подсовывали бумажки на подпись.

4. Еще одна наша сотрудница в панике целый день обзванивала всех родственников и друзей. Интересовалась, к кому из них можно сына призывного возраста отправить, чтобы ВП пересидел.

В целом женщины очень эмоционально и я бы даже сказала весело реагирует на все это дерьмо. Но не просто весело, а как-то истерически весело. С ноткой безумия.

А мужики реально боятся. Молчат и ходят очень напряженные.