В донецком цирке дончан покоряют джигиты из Северной Осетии

В Донецком цирке «Космос» продолжается показ предновогодней программы «Адреналин». На манеже выступают артисты Российской государственной цирковой компании совместно с местными талантами. Изюминка шоу - номер джигитовки «Алания» под руководством Заслуженного артиста России Арсена Батеева.

Что только не творят эти ребята на лошадях! Настоящие джигиты, которые покоряют нашего зрителя опасными трюками. На довольно хорошей скорости верхом на лошадях они исполняют акробатические трюки, на ходу взбираются на лошадей, прокручиваются под ними, прыгают передом, задом, вниз головой, стоя на ногах, в общем, удивляют, как только могут.

В донецком цирке дончан покоряют джигиты из Северной ОсетииФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- В этом представлении нам понравились семья донецких акробатов, номер с собачками, а джигитовка так вообще вызвала такие эмоции, что глаза иногда закрывали, так переживали за ребят! – говорит дончанка Светлана Синичка. - Очень приятный сюрприз для нас. Детям понравилось, как никогда.

Колесят по миру

После представления «Комсомолка» пообщалась с руководителем «Алании» Арсеном Замбулатовичем.

- Располагайтесь, как только вам удобно, - говорит артист, пропуская меня в свою гримерку. - Времени у меня немного, через час ещё одно представление будет, подготовиться к нему нужно! Как вам наш номер?

В донецком цирке дончан покоряют джигиты из Северной ОсетииФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Мне лично понравилось. Особенно эффектно смотрелось, когда джигиты развернули флаги Донецкой Народной Республики и России.

- Это как символ того, что Россия с вами.

- Сколько лет вашему номеру?

- Отсчет начался в 1991 году. Скоро будет уже 28 лет. Из них лет десять мы выступали за границей. Несколько лет в Китае и больше шести лет в Европе. В таких странах, как Германия и Голландия, мы работали в одной программе со знаменитым Олегом Поповым. До того, как приехать в Донецк мы были в Англии, а вернулись только в сентябре. Летом опять туда уезжаем на четыре месяца.

- Сколько у вас лошадок?

- Сейчас восемь животных. Ребят поменьше – семь человек.

Обучает танцоров

- Все артисты вашего номера – ваши родственники, как обычно это бывает в цирке?

- Нет – это мои ученики. К сожалению, джигиты в комиссионке не продаются. Было бы хорошо, если бы они где-то готовились. Есть цирковые училища, различные студии, но негде этому не учат. Акробатов и гимнастов готовят, плюс к этому они приходят из спорта, а у нас всё по-другому. Я е беру к себе в основном танцоров и обучаю. У них, как правило, есть осанка артистичность и всё то, что мне нужно. Сейчас я взял на обучение ещё двоих мальчиков, одному из них вот-вот исполнится всего двадцать лет.

- Все родом из Северной Осетии?

- Исключительно. Во время нашего выступления чувствуете темперамент? Это же жанр такой. И зрителем это нравится - быстрый темп.

- Для вас лошади это больше рабочий инструмент или ваши напарники, которых вы знаете по характеру и по повадкам?

- Конечно! Это же живые существа, как и люди. Одни добрые, другие выделываются. Это наши партнёры. Чем джигитовка отличается от других жанров? Джигит - это тот же акробат только на лошади. Наездник от себя не зависит. Он чуть ли не пятьдесят процентов зависит от животного. Ему нужно прыгать с ним в одном темпе. Животное может в это время чуть притормозить или чуть прибавить, а ты должен подстраиваться и управлять им. Пока ты не будешь с лошадкой идти, как единое целое - ничего хорошего не выйдет.

В донецком цирке дончан покоряют джигиты из Северной ОсетииФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Контакт с животным делает человека добрее

- Проявляете жесткость, когда это требуется или относитесь к ним больше как добрый отец?

- Бывает, что немножко наказываем хлыстом, чуть-чуть совсем. Но жестокость не проявляем. У нас очень добрые лошадки, все аж удивляются. На них в свободное время детки катаются за кулисами.

- Куда отправляете лошадок на пенсию?

- Лошадки живут до 30 лет. Нашему самому старшему сейчас 14 лет. Когда им пора на пенсию, я отдаю их в хорошие руки. Трёх лошадок пристроил в центр, где катают больных детишек. Им там хорошо, шагом ходят. Две лошади сейчас - производители. Мне присылают фотографии, когда жеребцы появляются, один в Тюмени, а другой в Ижевске.

- Говорят, что езда верхом и контакт с лошадьми продлевает жизнь и укрепляет здоровье. Чувствуете это на себе?

- Мне через пять месяцев будет 70 лет. Из них я 58 лет в цирке. Лет 35 прыгал, исполнял акробатические трюки. Давно уже не прыгаю перед зрителем, но когда нужно было кого-то подменить, лет пять назад, я садился верхом и исполнял трюки. На репетициях я всегда на лошади. Поэтому здоровье это действительно укрепляет. Ещё от того, что человек много времени проводит с животным, он становится добрее и милосерднее.

Программа продлится в донецком цирке до 9 декабря.