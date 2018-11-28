Очевидец беспредела СБУ на пропускном пункте в Станице Луганской: Ребят молодых совсем берут под руки и тащат в вагончики, как будто кто-то от них бежать собирается

На контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской сотрудники службы безопасности Украины задерживают людей призывного возраста и отводят в вагончики СБУ. Об этом сообщают очевидцы на горячую линию министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Со стороны украинского пункта пропуска «Станица Луганская» люди в военной форме задерживали всех мужчин призывного возраста, и препровождали их в вагончики для «беседы и сверки военного учета». Со всеми задержанными также проводят беседы сотрудники СБУ, - говорится в сообщении МВД ЛНР.

- Задерживают всех подряд – и пацанов, и мужиков, которым уже под шестьдесят. Мы с дедом домой шли (в Луганск – примечание), они и в наши документы вглядывались, как шакалы, - рассказывает луганчанин. - Ребят молодых совсем берут под руки и тащат в вагончики, как будто кто-то от них бежать собирается. Мы, когда еще стояли далеко в очереди, люди обсуждали между собой, что там кого-то задерживают. Сначала не поверили, там часто разные слухи ходят, пока по очереди информация дойдет, как в испорченном телефоне правды в ней будет наполовину.

В МВД ЛНР сообщили, что по результатам предварительной проверки и уточнения полученной информации, сведения подтверждены.

- Сотрудники силовых ведомств Украины массово задерживают всех мужчин призывного возраста (до 50 лет) с целью уточнения данных о воинском учете и внесения учетных данных, - отметили правоохранители.

Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организована «горячая» телефонная линия. Операторы принимают заявления о фактах нарушения Закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам: (0642) 509-591, (0642) 585-117. Звонки принимаются круглосуточно.