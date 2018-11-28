2018-11-28T18:09:54+03:00
Политика

Очевидец беспредела СБУ на пропускном пункте в Станице Луганской: Ребят молодых совсем берут под руки и тащат в вагончики, как будто кто-то от них бежать собирается

Сотрудники службы безопасности Украины задерживают людей призывного возраста
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: МВД ЛНРФото: МВД ЛНР
Изменить размер текста:

На контрольно-пропускном пункте в Станице Луганской сотрудники службы безопасности Украины задерживают людей призывного возраста и отводят в вагончики СБУ. Об этом сообщают очевидцы на горячую линию министерства внутренних дел Луганской Народной Республики.

- Со стороны украинского пункта пропуска «Станица Луганская» люди в военной форме задерживали всех мужчин призывного возраста, и препровождали их в вагончики для «беседы и сверки военного учета». Со всеми задержанными также проводят беседы сотрудники СБУ, - говорится в сообщении МВД ЛНР.

- Задерживают всех подряд – и пацанов, и мужиков, которым уже под шестьдесят. Мы с дедом домой шли (в Луганск – примечание), они и в наши документы вглядывались, как шакалы, - рассказывает луганчанин. - Ребят молодых совсем берут под руки и тащат в вагончики, как будто кто-то от них бежать собирается. Мы, когда еще стояли далеко в очереди, люди обсуждали между собой, что там кого-то задерживают. Сначала не поверили, там часто разные слухи ходят, пока по очереди информация дойдет, как в испорченном телефоне правды в ней будет наполовину.

В МВД ЛНР сообщили, что по результатам предварительной проверки и уточнения полученной информации, сведения подтверждены.

- Сотрудники силовых ведомств Украины массово задерживают всех мужчин призывного возраста (до 50 лет) с целью уточнения данных о воинском учете и внесения учетных данных, - отметили правоохранители.

Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организована «горячая» телефонная линия. Операторы принимают заявления о фактах нарушения Закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ. Заявление можно сделать по номерам: (0642) 509-591, (0642) 585-117. Звонки принимаются круглосуточно.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Киев наказал нелояльные регионы»: Чем грозит военное положение югу и востоку Украины
Политолог Александр Асафов рассказал «Комсомольской правде», что означает введение военного положения в приграничных с Россией, Черным морем и Приднестровьем регионах Украины
Новости 24
Командование ДНР об участии украинских детей в копке окопов: Только нацисты во время Второй мировой войны заставляли пленных детей работать
Солдаты ВСУ бегут из украинской армии, прихватив оружие
В центре Донецка открылся новый Единый регистрационный центр
Новогодняя акция «КП - Донбасс»: Передали праздничные украшения в детский дом
На пропускном пункте в Станице Луганской СБУ задерживают людей призывного возраста
Донецкий медицинский университет отпраздновал 88-й день рождения
Украинский олигарх Коломойский: Донбасс вернем быстро, с Крымом будет тяжелее
Украинские дети рыли окопы для ВСУ под Мариуполем
Даниил Безсонов: на защиту Республики становятся бракованные средства ведения огня Украины
Украина готовит провокации в отношении научных и медицинских работников Республик Донбасса
СБУ может задерживать людей призывного возраста на пунктах пропуска для мобилизации
Разведка НМ ДНР фиксирует прибытие большого количества националистов на передовую
Проблемы и аварии в системе ЖКХ будут решаться на государственном уровне
Пенсионный фонд в ЛНР проведет консультацию пенсионеров по Skype
Во время пожара в Донецке погибла женщина
Наев изменил график работы украинских пунктов-пропуска на линии разграничения в Донбассе
В Донецке открылась выставка график 14-летней художницы Лады Гулякиной
В ДНР заявили, что военное положение в Украине значительно ограничит "Минск"
Руслан Якубов: активизация боевых действий со стороны ВФУ может начаться в любую минуту
ВСУ 21 раз нарушили режим тишины в ДНР
В ЛНР наступила долгожданная тишина
Погода в Донецке: в городе объявлено штормовое предупреждение
Прогноз погоды на Новый год 2018 - 2019 в Донецке
В прифронтовой Саханке модернизировали станцию "Феникс"