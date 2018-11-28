2018-11-28T16:46:09+03:00
Политика

Военное положение на Украине: ужесточен досмотр на границе и готовятся провокации в отношении ДНР и ЛНР

С помощью нового указа незалежная будет пытаться избавляться от неугодных
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: facebook.comФото: facebook.com
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Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего заявил, что в связи с введением военного положения в некоторых регионах незалежной, на украинских пропускных пунктах, как на линии разграничения с Республиками Донбасса, так и на границе с Россией, СБУ ужесточила досмотр граждан.

- В связи с введением военного положения явно усилен контроль. И не только на пунктах пропуска, а и на пограничных переходах на таможнях с Российской Федерацией, - говорит политик. - Всем, кто пересекает границу нужно обратить внимание на свои гаджеты, чтобы они не несли никакой информации, которая может показать украинским силовикам несущей угрозу.

Украинское руководство может отдать приказ задерживать людей призывного возраста для службы в армии.

- Мы опасаемся за судьбы людей, которые пересекают линию разграничения. Прежде всего с осторожностью нужно к этому относится тем лицам, на которых распространяется норма призыва или мобилизации, - предостерегает Дейнего. - Этим людям следую воздержаться от перехода на территорию подконтрольную Киеву. Потому что это может вылиться в серьезные для них последствия.

По данным МГБ ЛНР стало известно о намерении украинской стороны проводить провокации в отношении научных и медицинских работников.

- Они оказываются в сфере повышенного внимания, и прежде всего о своей безопасности должны позаботится те работника, у которых на «той стороне» есть родственники. Именно с помощью них СБУ может выманивать наших граждан на Украину, чтобы потом использовать в прапогандистских целях, - заявил руководитель МИД ЛНР.

Владислав Дейнего. Фото: facebook.com

Владислав Дейнего. Фото: facebook.com

В заявлении президента Украины Петра Порошенко сказано, что введение военного положения никоем образом не скажется на правах человека. По словам Дейнего, нормативы, которые регулируют эти возможности - в руках главнокомандующего.

- Он может использовать некоторые пункты для усмирения неугодных лиц. В Верховной раде ярко высветили те политические группы, которые пытаются противодействовать режиму Порошенко, - сказал чиновник.

Владислав Дейнего отметил, что решить конфликт можно только с помощью мирных переговоров и призывал украинскую сторону к конструктивному диалогу, к соблюдению международных норм права и минских соглашений.

В связи с введением военного положения в отдельных регионах незалежной особую актуальность приобретает соблюдение Украиной всех норм и обязательств.

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