Как дончанам получить пластиковый паспорт на Украине

Итак, вы решили поменять свой бумажный украинский паспорт на пластиковый. С 1 ноября это может сделать каждый гражданин Украины. Что нужно знать жителю самопровозглашенных республик Донбасса? Прежде всего, в какое подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) обращаться. Документы принимают в зависимости от статуса дончан и луганчан:

- от переселенцев, имеющих справку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), – в отделениях ГМС по месту фактического проживания, указанного в справке. Решение по оформлению паспорта принимается после представления справки ВПЛ (помимо других документов).

- от проживающих на линии соприкосновения или на неподконтрольной территории Донбасса (не переселенцев) – в любом подразделении ГМС на территории соответствующей области – Донецкой или Луганской;

Какие нужны документы:

- паспорт, подлежащий обмену;

- квитанция об уплате административного сбора в размере 279 грн;

- идентификационный номер;

- документы, подтверждающие регистрацию места жительства (домовая книга или карта прописки формы 16);

- дополнительные документы для идентификации личности.

В мариупольском центре оказания административных услуг действует электронная очередь. Фото: Скриншот видео телеканала «Мариуполь ТВ»

И ПЯТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ В ПРИДАЧУ

Для украинцев установлены такие сроки изготовления ID-паспорта: срочный – до 10 рабочих дней, обычный – до двадцати. Но к переселенцам и жителям неподконтрольной территории Донбасса эти сроки не имеют отношения. В реальности придется ждать минимум два месяца. Связано это с «дополнительной идентификацией личности», к которой надо заранее подготовиться.

- Базовый способ идентификации – сравнение данных в паспорте с формой 16 – документом, на основе которого выдавался паспорт-книжка, - разъяснил пресс-секретарь ГМС Сергей Гунько. – Форма хранится по месту выдачи паспорта – у жителей Донбасса это неподконтрольная Украине территория. Поэтому такая идентификация невозможна. Если паспорт был выдан с 2007 по 2014 годы, мы можем идентифицировать гражданина по электронной базе. Другим мы предлагаем предоставить дополнительные документы: водительское удостоверение, военный билет, пенсионное удостоверение, льготное удостоверение, пропуск на работу и прочие.

По дополнительным документам миграционная служба высылает запросы для подтверждения в электронных базах государства, предприятий и учреждений. В том числе проверяется фото гражданина.

- Если и это не получилось, то личность человека могут подтвердить родственники или соседи, которые должны прийти в подразделение миграционной службы (требуется пять свидетелей). Если нет родственников или соседей, тогда это можно решить в судебном порядке, - уточнил Гунько.

Кстати, в нескольких отделениях ГМС в Донецкой области, куда обращалась «Комсомолка» для выяснения процедуры обмена, в первую очередь спрашивали, есть ли у меня загранпаспорт. Именно этот документ в миграционной службе считают едва ли не главным при идентификации.

Еще обратите внимание на документы, подтверждающие регистрацию места жительства (домовая книга или карта формы 16). В них должны быть только украинские печати, без отметок ДНР и ЛНР. В противном случае у вас возникнут сложности в миграционной службе. От жителя частного сектора в ГМС потребуют домовую книгу. Она хранится на дому у каждого хозяина. А вот дадут ли жителю многоэтажки в ЖЭКе карту прописки? Задаю этот вопрос в абонслужбе единого заказчика Ворошиловского района Донецка, где хранятся карты жителей района.

- Приходите к нам с паспортом и флешкой. Мы выдадим вам карту, вы ее сканируете, а потом сделаете цветную ксерокопию.

В пластиковом паспорте сведения о регистрации (прописке), семейном положении хранятся в электронном чипе. Фото: ГМС Украины

ПОЧЕМ ПОМОЩЬ ПОСРЕДНИКОВ

Для получения пластикового паспорта потребуется немало усилий. Поэтому нередко жители Донецка, если им позволяют финансы, обращаются к помощи посредников. Они работают в столице ДНР и «на той стороне». В частности, в Мариуполе. Не связывайтесь с теми, кто обещает документ без выезда в незалежную – это явные мошенники. Обычно предлагают две поездки. Первая связана с подачей документов и снятием отпечатков пальцев. Вторая – за получением нового паспорта. Сумма услуги без учета затрат на переезды может колебаться от двух до трех тысяч гривен. За дорогу в Мариуполь без пересадки перевозчики берут 400-450 гривен. Добавьте затраты на проживание. Набежит сумма в 5-6 тысяч гривен (12-15 тысяч рублей).

Значительно дешевле ехать обычным транспортом с пересадками – обойдется в 600 рублей в один конец. И пороги в миграционной службе обивать тоже можно без посредников. Только предварительно позвоните в выбранное вами отделение ГМС, узнайте о графике работы. Требованиях к документам, записи в очередь – во многих отделениях есть живая очередь и электронная.

А еще учтите, что в отличие от бумажного паспорта (он бессрочен) пластиковый документ будет действовать 4 года, если был оформлен в 14 лет, а после этого – 10 лет.

БУДЬ В КУРСЕ!

Где в Донецкой области оформляют ID-карты

Сообщаем адреса и телефоны подразделений миграционной службы

Главное управление ГМС в Донецкой области

• Мариуполь, ул. Георгиевская, 30-а

• горячая линия: (06273) 6-40-12, (0629) 58-73-09

• отдел по ID-паспортам: (0629) 58-70-26

• эл. почта: dn_zmi@dmsu.gov.ua

Авдеевский городской сектор

• Авдеевка, ул. Молодежная, 3

• тел. (095) 187-36-68

Бахмутский городской отдел

• Бахмут (до переименования Артемовск), ул. Независимости, 60

• тел.: (0627) 44-75-30, 44-75-29

Великоновоселковский районный сектор

• Великая Новоселка, ул. Пушкина, 30

• тел.: (06243) 2-17-09, (068) 530-79-07

Волновахский районный отдел

• Волноваха, переулок Энергетический, 3

• тел.: (06244) 4-16-14

Угледарский городской сектор

• Угледар, ул. 13 Десантников, 17

• тел. (06273) 6-40-12

Добропольский районный отдел

• Доброполье, ул. Первомайская, 52

• тел. (06277) 2-86-87

Дружковский городской сектор

• Дружковка, ул. Машиностроителей, 54

• тел. (06267) 5-30-69

Константиновский районный отдел

• Константиновка, ул. Белоусова, 10-а

• тел. (06272) 4-07-80

Краматорский городской отдел

• Краматорск, ул. Я. Мудрого, 11

• тел. (06264) 3-73-43

Лиманский районный сектор

• Лиман (до переименования Красный Лиман), ул. Ивана Лейко, 2

• тел. (06261) 6-31-08

Мангушский районный отдел

• Мангуш, ул. Титова, 63

• тел. (06297) 2-38-73

Мариуполь:

Центр оказания административных услуг

• Мариуполь, пр. Мира, 107

• тел. (0629) 58-70-50, (095) 106-12-37

Кальмиусский районный отдел Мариуполя

• Мариуполь, ул. Контрольная, 54

• тел. (0629) 47-40-62

Левобережный районный отдел Мариуполя

• Мариуполь, просп. Победы, 16

• тел.: (0629) 22-13-73, (068) 112-07-14

Приморский районный сектор Мариуполя

• Мариуполь, ул. Морских Десантников, 19

• тел.: (0629) 58-73-39

Центральный районный отдел Мариуполя

• Мариуполь, ул. Фонтанная, 73

• тел. (0629) 33-83-73

Марьинский районный отдел

• Курахово, ул. Пушкина, 13

• тел. (095) 704-05-63

Мирноградский городской сектор

• Мирноград (до переименования Димитров), мкрн. Молодежный, 37-а

• тел. (06239) 6-10-70

Никольский районный сектор

• пгт Никольское (до переименования Володарское), ул. Свободы, 89

• тел. (06246) 2-15-59

Александровский районный сектор

• пгт Александровка, ул. Самарская, 21

• тел. (06269) 2-19-61

Покровский районный отдел

• Покровск (до переименования Красноармейск), ул. У. Кармелюка, 2.

• тел. (0623) 53-43-45, 52-42-07

Селидовский городской отдел

• Селидово, ул. Пушкина, 7

• тел. (06237) 7-24-33

Славянский районный отдел

• Славянск, ул. Университетская, 58

• тел.: (06262) 3-40-44, (06262) 3-62-15

Торецкий городской сектор

• Торецк (до переименования Дзержинск), ул. Дружбы, 2

• тел. (06247) 4-37-26