Как дончанам получить пластиковый паспорт на Украине
Итак, вы решили поменять свой бумажный украинский паспорт на пластиковый. С 1 ноября это может сделать каждый гражданин Украины. Что нужно знать жителю самопровозглашенных республик Донбасса? Прежде всего, в какое подразделение Государственной миграционной службы (ГМС) обращаться. Документы принимают в зависимости от статуса дончан и луганчан:
- от переселенцев, имеющих справку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), – в отделениях ГМС по месту фактического проживания, указанного в справке. Решение по оформлению паспорта принимается после представления справки ВПЛ (помимо других документов).
- от проживающих на линии соприкосновения или на неподконтрольной территории Донбасса (не переселенцев) – в любом подразделении ГМС на территории соответствующей области – Донецкой или Луганской;
Какие нужны документы:
- паспорт, подлежащий обмену;
- квитанция об уплате административного сбора в размере 279 грн;
- идентификационный номер;
- документы, подтверждающие регистрацию места жительства (домовая книга или карта прописки формы 16);
- дополнительные документы для идентификации личности.
В мариупольском центре оказания административных услуг действует электронная очередь. Фото: Скриншот видео телеканала «Мариуполь ТВ»
И ПЯТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ В ПРИДАЧУ
Для украинцев установлены такие сроки изготовления ID-паспорта: срочный – до 10 рабочих дней, обычный – до двадцати. Но к переселенцам и жителям неподконтрольной территории Донбасса эти сроки не имеют отношения. В реальности придется ждать минимум два месяца. Связано это с «дополнительной идентификацией личности», к которой надо заранее подготовиться.
- Базовый способ идентификации – сравнение данных в паспорте с формой 16 – документом, на основе которого выдавался паспорт-книжка, - разъяснил пресс-секретарь ГМС Сергей Гунько. – Форма хранится по месту выдачи паспорта – у жителей Донбасса это неподконтрольная Украине территория. Поэтому такая идентификация невозможна. Если паспорт был выдан с 2007 по 2014 годы, мы можем идентифицировать гражданина по электронной базе. Другим мы предлагаем предоставить дополнительные документы: водительское удостоверение, военный билет, пенсионное удостоверение, льготное удостоверение, пропуск на работу и прочие.
По дополнительным документам миграционная служба высылает запросы для подтверждения в электронных базах государства, предприятий и учреждений. В том числе проверяется фото гражданина.
- Если и это не получилось, то личность человека могут подтвердить родственники или соседи, которые должны прийти в подразделение миграционной службы (требуется пять свидетелей). Если нет родственников или соседей, тогда это можно решить в судебном порядке, - уточнил Гунько.
Кстати, в нескольких отделениях ГМС в Донецкой области, куда обращалась «Комсомолка» для выяснения процедуры обмена, в первую очередь спрашивали, есть ли у меня загранпаспорт. Именно этот документ в миграционной службе считают едва ли не главным при идентификации.
Еще обратите внимание на документы, подтверждающие регистрацию места жительства (домовая книга или карта формы 16). В них должны быть только украинские печати, без отметок ДНР и ЛНР. В противном случае у вас возникнут сложности в миграционной службе. От жителя частного сектора в ГМС потребуют домовую книгу. Она хранится на дому у каждого хозяина. А вот дадут ли жителю многоэтажки в ЖЭКе карту прописки? Задаю этот вопрос в абонслужбе единого заказчика Ворошиловского района Донецка, где хранятся карты жителей района.
- Приходите к нам с паспортом и флешкой. Мы выдадим вам карту, вы ее сканируете, а потом сделаете цветную ксерокопию.
В пластиковом паспорте сведения о регистрации (прописке), семейном положении хранятся в электронном чипе. Фото: ГМС Украины
ПОЧЕМ ПОМОЩЬ ПОСРЕДНИКОВ
Для получения пластикового паспорта потребуется немало усилий. Поэтому нередко жители Донецка, если им позволяют финансы, обращаются к помощи посредников. Они работают в столице ДНР и «на той стороне». В частности, в Мариуполе. Не связывайтесь с теми, кто обещает документ без выезда в незалежную – это явные мошенники. Обычно предлагают две поездки. Первая связана с подачей документов и снятием отпечатков пальцев. Вторая – за получением нового паспорта. Сумма услуги без учета затрат на переезды может колебаться от двух до трех тысяч гривен. За дорогу в Мариуполь без пересадки перевозчики берут 400-450 гривен. Добавьте затраты на проживание. Набежит сумма в 5-6 тысяч гривен (12-15 тысяч рублей).
Значительно дешевле ехать обычным транспортом с пересадками – обойдется в 600 рублей в один конец. И пороги в миграционной службе обивать тоже можно без посредников. Только предварительно позвоните в выбранное вами отделение ГМС, узнайте о графике работы. Требованиях к документам, записи в очередь – во многих отделениях есть живая очередь и электронная.
А еще учтите, что в отличие от бумажного паспорта (он бессрочен) пластиковый документ будет действовать 4 года, если был оформлен в 14 лет, а после этого – 10 лет.
БУДЬ В КУРСЕ!
Где в Донецкой области оформляют ID-карты
Сообщаем адреса и телефоны подразделений миграционной службы
Главное управление ГМС в Донецкой области
• Мариуполь, ул. Георгиевская, 30-а
• горячая линия: (06273) 6-40-12, (0629) 58-73-09
• отдел по ID-паспортам: (0629) 58-70-26
• эл. почта: dn_zmi@dmsu.gov.ua
Авдеевский городской сектор
• Авдеевка, ул. Молодежная, 3
• тел. (095) 187-36-68
Бахмутский городской отдел
• Бахмут (до переименования Артемовск), ул. Независимости, 60
• тел.: (0627) 44-75-30, 44-75-29
Великоновоселковский районный сектор
• Великая Новоселка, ул. Пушкина, 30
• тел.: (06243) 2-17-09, (068) 530-79-07
Волновахский районный отдел
• Волноваха, переулок Энергетический, 3
• тел.: (06244) 4-16-14
Угледарский городской сектор
• Угледар, ул. 13 Десантников, 17
• тел. (06273) 6-40-12
Добропольский районный отдел
• Доброполье, ул. Первомайская, 52
• тел. (06277) 2-86-87
Дружковский городской сектор
• Дружковка, ул. Машиностроителей, 54
• тел. (06267) 5-30-69
Константиновский районный отдел
• Константиновка, ул. Белоусова, 10-а
• тел. (06272) 4-07-80
Краматорский городской отдел
• Краматорск, ул. Я. Мудрого, 11
• тел. (06264) 3-73-43
Лиманский районный сектор
• Лиман (до переименования Красный Лиман), ул. Ивана Лейко, 2
• тел. (06261) 6-31-08
Мангушский районный отдел
• Мангуш, ул. Титова, 63
• тел. (06297) 2-38-73
Мариуполь:
Центр оказания административных услуг
• Мариуполь, пр. Мира, 107
• тел. (0629) 58-70-50, (095) 106-12-37
Кальмиусский районный отдел Мариуполя
• Мариуполь, ул. Контрольная, 54
• тел. (0629) 47-40-62
Левобережный районный отдел Мариуполя
• Мариуполь, просп. Победы, 16
• тел.: (0629) 22-13-73, (068) 112-07-14
Приморский районный сектор Мариуполя
• Мариуполь, ул. Морских Десантников, 19
• тел.: (0629) 58-73-39
Центральный районный отдел Мариуполя
• Мариуполь, ул. Фонтанная, 73
• тел. (0629) 33-83-73
Марьинский районный отдел
• Курахово, ул. Пушкина, 13
• тел. (095) 704-05-63
Мирноградский городской сектор
• Мирноград (до переименования Димитров), мкрн. Молодежный, 37-а
• тел. (06239) 6-10-70
Никольский районный сектор
• пгт Никольское (до переименования Володарское), ул. Свободы, 89
• тел. (06246) 2-15-59
Александровский районный сектор
• пгт Александровка, ул. Самарская, 21
• тел. (06269) 2-19-61
Покровский районный отдел
• Покровск (до переименования Красноармейск), ул. У. Кармелюка, 2.
• тел. (0623) 53-43-45, 52-42-07
Селидовский городской отдел
• Селидово, ул. Пушкина, 7
• тел. (06237) 7-24-33
Славянский районный отдел
• Славянск, ул. Университетская, 58
• тел.: (06262) 3-40-44, (06262) 3-62-15
Торецкий городской сектор
• Торецк (до переименования Дзержинск), ул. Дружбы, 2
• тел. (06247) 4-37-26