Новый год 2018-2019 в Донецке: как и где лучше провести

Недавняя морозная погода в Донецке сменилась туманами и дождями, но заходя в любой магазин понимаешь – скоро Новый год. Витрины уже украшены разноцветными шарами, а новогодние хиты пока еще не приелись. И это значит, что пора озаботиться, где провести новогоднюю ночь.

Дончане не разучились радоваться праздникам и, как показывает время, даже комендантский час и обстрелы этому не помеха.

Праздника жаждут и взрослые и дети.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Снять дом с камином

Самой изобретательной в этом плане является молодежь. Она уже давно догадалась арендовать для вечеринок дома – во-первых, это решает вопрос с капризным донецким транспортом, а, во-вторых, спасает от ночи в комендатуре за нарушение комендантского часа. И хотя в новогоднюю ночь комендантский час обычно отменяют, но все же добираться куда-то под утро проблематично. Дом на большую компанию обойдется в среднем в 6 тысяч рублей за сутки. Элитное жилье в центре, с камином, кальяном, парковкой и мангалом будет дороже. Но, если разделить эту сумму на всю компанию, то осилить ее можно. А встретить новогоднюю ночь у горящего камина с бокалом шампанского - это уже чудо. Вот только помимо оплаты аренды дома потребуются расходы на сервировку праздничного стола. Стоимость здесь зависит от величины компании, старт от 1500 тысяч рублей.

На главной площади города у елки

Пожалуй, это самый бюджетный вариант отметить праздник. На площади Ленина в Донецке всегда собирается уйма народа. У этого способа масса преимуществ – на площади можно встретить много старых друзей и найти новых. Можно любоваться главной елкой города и водить вокруг нее хороводы, не предаваясь обжорству за новогодним столом у телевизора. Есть шанс выпить с Дедом Морозом и потанцевать со Снегурочкой. А самое главное – приобщиться к истинно народной радости встречи Нового года, когда все друг другу становятся родными и ты часть этого целого. Есть здесь только один недостаток – погода. Дождь с ветром могут легко перечеркнуть ваши планы. Поэтому стоит продумать запасной вариант.

На главной площади скучно не будет.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Дома с семьей

В самом деле – что может быть лучше? Можно приготовить свои любимые блюда, вместе с младшими домочадцами вырезать снежинки, нарядить елку и расписать окна, а еще приготовить и тщательно спрятать подарки. Вместо нудного бдения у телевизора лучше устроить костюмированное представление – с Бабой Ягой, Снегурочкой, Дедом Морозом и всякой смешной нечистью. Можно придумать шуточные гадания при свечах. А под бой курантов всем вместе загадывать желания. Бюджет здесь зависит только от вас и ваших предпочтений. Недостаток только один - нельзя сильно шуметь, если у вас многоквартирный дом и вредные соседи.

Кутить в ресторане с цыганами

Этот вариант прекрасен, если компания большая и разношерстная. Вот только позаботиться о бронировании кафе следует уже сейчас. Часто в ресторанах, кроме изысканных блюд, вас ждет тщательно продуманная шоу-программа – с живой музыкой, дискотекой, ростовыми куклами и конкурсами. Узнайте, требуется ли дресс-код, порой непременное условие – тематические костюмы гостей. Здесь вам не нужно самим накрывать столы и думать о сценарии праздника, за вас это сделают специалисты. И только один вопрос может омрачить этот вариант – это его стоимость. В среднем ночь в кафе обойдется вам в 2 тысячи рублей.

Экскурсии на курорт или в окопы передовой

Всегда интересно отметить новый год не дома. Можно поехать в экскурсионный тур на несколько дней, выбрав вариант, каких немало для вас приготовили туристические фирмы. Что выбрать – заснеженные просторы матушки России или теплые края – зависит только от вашего кошелька.

Но у дончан есть всегда актуальное спец-предложение. Например, отметить новый год на передовой, скажем в подвалах на Трудовских. И то, что для дончан печальная данность пятый год, кому-то может показаться экзотикой. Кроме шуток, меня одна радушная семья уже пригласила на Спартак – пообещали елку, шашлыки и незабываемые впечатления. Я обещала подумать и может соглашусь. Там на передовой все радости ощущаются вдвойне.

И может все вместе мы загадаем желание, чтобы в Донбассе вместо снарядов летали только снежки, блокпосты превратились бы в снежные крепости, а в небе вместо артиллерийских залпов грохотал бы разноцветный салют.