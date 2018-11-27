Устроит ли Киев паспортную блокаду жителям Донбасса

В ноябре на Украине растиражировали радостную новость: теперь все граждане могут обменять паспорт-книжечку на пластиковую карточку. До этого привилегия была у тех, кто впервые получал паспорт, или ему исполнилось 25 и 45 лет. А также в случае утраты бумажного документа.

Для непосвященных сразу поясним – так называемая, ID-карта, которую в незалежной начали выдавать в январе 2016 года, содержит чип с персональной информацией и биометрическими данными владельца. В том числе и его отпечатки пальцев. К тому же документ непромокаем. Это считается его преимуществом. А еще на карточке не написано, где конкретно проживает украинец – эти сведения хранятся в чипе. С точки зрения европейских ценностей очень даже важный момент. Но в условиях военного Донбасса это достоинство превращается для жителя в большую проблему.

ВАЖНАЯ БУМАЖКА О ПРОПИСКЕ

- На пропускных пунктах ДНР вместе пластиковым паспортом нужно обязательно предъявить заверенную справку с адресом регистрации, - сообщили «Комсомолке» в МГБ ДНР. – Кстати, того же требуют и украинские пограничники.

На линии разграничения первым делом обращают внимание на отметку о регистрации. Имеешь донецкую прописку – пожалуйста, как местный житель, свободно пересекай границу при наличии пропуска. Не будет проблем и на территории самопровозглашенных республик. С киевской же регистрацией к тебе возникнет куча вопросов. А на Украине переселенцам из Донбасса без документа о прописке ни шагу не сделать в госучреждениях.

В выписке указывается место регистрации владельца паспорта, его семейное положение и другие сведения. Фото: ПК «Украина»

Поэтому в подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС) вместе с ID-картой выдают и выписку, где указывается место регистрации. Вернее, делали это до последнего времени. Вслед за новостью о повальной выдаче пластиковых паспортов появилось сообщение, что в ГМС с 8 ноября прекратили выдачу справок. Такую информацию распространили правозащитники из организации «Донбасс-SOS». Также они разъяснили, что и ранее в ГМС не должны были выдавать выписку - она не предусмотрена Законом «О едином государственном демографическом реестре».

- Но при этом государственные органы Украины не имеют права отказать в предоставлении услуг только потому, что не могут считать информацию с ID-карты, – заявили в «Донбасс-SOS».

Откровенно говоря, аргумент не очень весомый в украинских реалиях. В Пенсионном фонде или собесе никто и разговаривать не станет с переселенцем. Там вынь да положь документ о прописке, копия которого должна быть подшита в личном деле. Еще жестче на линии пересечения.

А ЕСЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ?

Чтобы разобраться в ситуации, звоню в управление ГМС в Донецкой области.

- Прочитал сообщение, что с 1 ноября все жители Украины могут обменять бумажные паспорта на пластиковые. Я живу в Донецке. Могу ли получить ID-карту?

- При предъявлении необходимых документов у вас не будет проблем, - ответила мне сотрудница отдела, который занимается ID-картами.

- Еще прочитал, что теперь в миграционной службе не выдают выписки с данными о регистрации…

- Обычно мы идем навстречу в решении этой проблемы. Обязательно возьмите в вашем ЖЭКе оригинал карточки о регистрации. Мы ее сканируем и вернем назад.

Получается, все решает человеческое отношение чиновника к жителю непризнанной республики. В миграционной службе могут помочь, а могут и отказать. Тут уж как срастется. И если Киев жестко запретит подразделениям ГМС выдавать выписки, то житель Донецка, получивший в том же Мариуполе лишь пластиковую карту, потом не сможет вернуться в родной город. Такое ощущение, что в столице незалежной только и думают: а чем же еще насолить дончанам и луганчанам.

КАК РАСШИФРОВАТЬ ЧИП

В организации «Донбасс-SOS» рассказали, что уже разработана программа для считывания информации с электронных носителей ID-карты. Бесплатно скачать ее можно с помощью программ Windows и Android с сайта полиграфического комбината «Украина» - pk-ukraina.gov.ua

Для считывания информации с электронных носителей ID-карты надо указать последние шесть цифр номера паспорта. Фото: ПК «Украина»

При этом для идентификации надо указать PIN-код, который знает только владелец паспорта. Или же CAN-код, представляющий собой последние шесть цифр номера паспорта. Кроме программного обеспечения, пользователям понадобится устройство для считывания карты — встроенный в смартфон NFC-модуль или выносной специализированный сканер для компьютера.

Наверное, такая система со временем окажется приемлемой для обычных украинцев на территории незалежной. Но жители Донбасса находятся в зоне действия законов войны. И отсутствие клочка бумаги с печатью для них может стоить свободы и даже жизни.

Впрочем, дончане могут и дальше пользоваться бумажными паспортами незалежной. Срок их действия не ограничен. Кстати, правозащитники и специалисты из ГМС опровергли слух о том, что все граждане Украины обязаны до 1 января 2020 года заменить бумажные паспорта на пластиковые.

Информацию об этом от некоего украинского нотариуса «разгоняли» в Фейсбуке несколько месяцев назад. Обращение заканчивалось просьбой максимального репоста и пафосным призывом: «Будь патриотом! Пойди и замени паспорт».

Также объяснялось, почему в государстве скрывают такое решение. Мол, замена паспортов повлечет пересмотр демографического реестра. Начнется полный хаос со списками избирателей. А это невыгодно властям перед выборами. Потом выяснилось, что вызвавший ажиотаж пост подписан фамилией нотариуса, которого нет в едином реестре нотариусов.

ФЕЙК МОЖЕТ СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Однако нет дыма без огня. И фейк вполне может стать реальностью для жителей непризнанных республик. И вот почему. Сейчас Порошенко и компания экстренно ищут новый повод, чтобы не платить пенсионерам Донбасса. После решения Верховного суда у правительства значительно ограничены возможности для проверок переселенцев и мало поводов для лишения их выплат. В Верховной раде вот-вот примут законы, упрощающие жизнь выходцев с Донбасса – их обеспечение потребует от казны новых расходов. А денег-то нет. Еще в мае в Кабинете министров придумали как «сэкономить» - решили возвращать долги пенсионерам из Донбасса «в особом порядке», но документ об этом не приняли. С тех пор задолженность выросла до 69 миллиардов гривен. Это пятая часть всех расходов Пенсионного фонда Украины на выплаты. Но бесконечно долго оттягивать приятие постановления о «порядке» уже невозможно.

Известно, что изобретательности украинских чиновников мог бы позавидовать сам Остап Бендер. Почему бы не устроить обмен паспортов, чтобы «отсечь» от социальных выплат пенсионеров и жителей помоложе из республик Донбасса? Установить, к примеру, конкретные сроки, в которые не уложатся многие из дончан и луганчан. А потом не признать их бумажные паспорта и прекратить выплаты. Тем более, что бумажные документы жителей ДНР и ЛНР уже сейчас «не катят» в миграционной службе. Мол, нет доказательств их подлинности.

- Паспорт гражданина Украины образца 1994 года на сегодняшний день является морально устаревшим документом, подделка которого возможна даже в домашних условиях, – еще в марте пояснили в ГМС Украины.

Сие утверждение - полный абсурд. Через линию соприкосновения и за границу по «бумаге» видите ли ездить можно. Открывать счета в украинских банках, получать пенсии и другие выплаты – тоже. А в миграционной службе паспорта-книжицы, оказывается, «морально устарели». Нет такого понятия в законах. А если кто-то и подделывает паспорта, то пусть обращаются по этим случаям в полицию.

Сейчас всех дончан и луганчан записали в ГМС в потенциальные преступники и заставили нести дополнительные документы. Сделали это на перспективу. В Киеве давно изображают Донбасс территорией, где ничего украинского не осталось. А теперь еще подводят к мысли, что там у жителей синенькие книжицы с трезубцем ненастоящие.

БОЛЬШЕ ВСЕХ ПОСТРАДАЮТ ПЕНСИОНЕРЫ

С 28 ноября на 30 дней на части территории Украины введено военное положение, в том числе в Донецкой и Луганской областях. Во время принятия решения президент Петр Порошенко утверждал, что это не приведет к ущемлению прав жителей. Очередная ложь главы незалежной. Военное положение как раз и предусматривает ограничение прав и свобод. А под лозунгом борьбы с «российской агрессией» можно запросто затеять обязательный обмен паспортов для всех жителей Донбасса.

Перед Европой Киев сможет оправдаться. Мол, новые документы не получат «террористы», работающие на «оккупантов из России». Действительно, силовики, работники ведомств, руководители госпредприятий и прочий чиновничий люд республик попросту не поедет в незалежную за «пластиком».

Но попутно, и это главное – без новых паспортов останутся сотни тысяч немощных пенсионеров, которые и так не в состоянии ездить «на ту сторону». Их ряды пополнят пожилые люди, которые не смогут представить дополнительные документы, чтобы подтвердить свою личность. Задумайтесь, у пенсионерки Галины Петровны из Шахтерска могут быть водительские права или пластиковые дипломы несоветского образца? Нет у нее и загранпаспорта. При украинской власти она ездила за кордон только в Россию - по обычному паспорту.

Вслед за непризнанием в ГМС бумажных паспортов у дончан и луганчан появились проблемы с выписками к пластиковым паспортам. Сделан еще один шаг к паспортной блокаде Донбасса?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Паспорт ДНР получил каждый девятый житель Республики

Всего «орластых» документов выдано 247 тысяч

Пока украинские власти возводят перед жителями Донбасса барьеры в обмене паспортов, в ДНР продолжают массово выдавать документы республиканского образца. На днях начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощека сообщил, что за два с половиной года (с марта 2016 года) паспорта ДНР получили 247 тысяч человек. Только в этом году выдано 97 тысяч документов. Учитывая, что сейчас в Республике проживает 2 миллиона 290 тысяч человек, можно говорить, что каждый девятый житель стал владельцем «орластого» паспорта. Аналогичная ситуация и в ЛНР.

С паспортами республик Донбасса можно свободно въезжать в Россию. Эти документы признаются в соседнем государстве - в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Указ будет действовать до политического урегулирования ситуации на основании Минских соглашений. Однако Киев не спешит выполнять принятые на себя обязательства, тем самым все дальше отдаляет от себя граждан Украины, проживающих в Донбассе.