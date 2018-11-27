2018-11-27T13:28:07+03:00
Происшествия

В Шахтерске задержали вооруженных разбойников, которые ворвались в дом, связали хозяев и требовали деньги

Преступники раскаиваются со слезами на глазах , но все равно ответят за проступок по всей строгости закона
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: скриншот видео МВД ДНРФото: скриншот видео МВД ДНР
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В один из домов частного сектора в Шахтерске ворвались трое вооруженных парней в комуфляжной форме и масках. Они требовали от хозяев деньги и драгоценности.

- Я была в своей комнате и услышала крики, выбежала и увидела, что незнакомые люди с автоматами связали моего мужа и свекра. Я спросила: В чем дело? Один из парней сказал: Тихо-тихо…, и связал мне руки, - с ужасом вспоминает потерпевшая.

Когда все хозяева дома были обездвижены, преступники стали искать по комнатам наживу. Оказалось, что в одной из комнат был ребенок. После того, когда вооруженные люди ничего не нашли, они стали угрожать родителям маленьким сыном.

- Они стали требовать денег. Я сказала, что их у нас нет, на что один из них сказал второму: веди сюда ребенка, после чего «передернул» автомат и направил его на нас.

Арсенал преступников. Фото: скриншот видео МВД ДНР

Арсенал преступников. Фото: скриншот видео МВД ДНР

Женщина испугалась за малыша, и все-таки выдала тайник. «Разбойники» забрали только что полученную зарплату главы семейства 12 тысяч рублей, сбережений порядка 17 тысяч рублей и украшения и убежали.

- На раскрытие этого дерзкого преступления были брошены все силы. В кратчайшие сроки злоумышленники были арестованы. Все украденное будет возвращено владельцам, - рассказали в министерстве внутренних дел ДНР.

Задержанные раскаиваются. Когда говорят на камеру – не могут сдержать слез. Такими сентиментальными в момент нападения на семью их трудно было представить.

- Думал деньги будут, принесут мне счастье. Но понял, что они никогда счастья не приносят, - говорит один из задержанных протирая рукавом «мокрые» глаза.

В ДНР задержали вооруженных разбойников.

Но как бы преступники не просили прощения у пострадавших, как бы не плакали, им придется ответить за свой проступок по всей строгости закона.

- По данному факту, следователи Шахтерского городского отдела возбудили уголовное дело по статье «Разбой с незаконным проникновением в жилище», - рассказывает начальник Шахтерского ГО МВД ДНР Юрий Щур. - За это им грозил максимальное наказание – лишение свободы сроком до 12 лет с выплатой штрафа до одного миллиона рублей

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