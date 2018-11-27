В Донецке открылась «Лавка Деда Мороза»: Большой выбор и сниженные цены на новогодние игрушки

Подготовка к Новому году в Донецке идет полным ходом. Те, кто предпочитает искусственные елки, уже достали их и начали наряжать. Любители живых «зеленых красавиц» еще ждут, когда их можно будет приобрести, обычно продажа сосен начинается с 1 декабря.

За год некоторые игрушки и дождики потерялись, другие - состарились. Ну, не годятся они для украшения, сыплются и потускнели. Приходится покупать новые. Кто-то берет их в ближайших супермаркетах, а кто-то подходит к этому делу ответственно.

Почти 20 лет в деле

Недавно в Донецке открылась «Лавка Деда Мороза». У дончан это самый популярный магазин новогодних атрибутов. Действительно, здесь чего только нет!

В Донецке открылась «Лавка Деда Мороза»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В одном уголку магазина - искусственные ёлки и тематические работы местных мастеров, выполненные вручную, в другом - шары, игрушки, гирлянды и другие украшения. Продаётся и профессиональное освещение. Немного выше красуются костюмы главных персонажей праздника - Деда Мороза и Снегурочки, а рядышком - детские наряды для утренников.

- В сфере новогоднего бизнеса мы уже около двадцати лет. У нас традиция – мы открываем наш магазин 1 ноября и работаем без выходных до последнего дня года, - рассказывает администратор Александр. - Цены у нас разные. Товар можно найти на любой вкус и карман. Например, стоимость елочных шаров стартует от 9 рублей. Есть и коллекционные игрушки стоимостью до 10 тысяч рублей за один шар.

В Донецке открылась «Лавка Деда Мороза»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Искусственные елки в специализированном магазине стартуют от 700 рублей за дерево ростом 110 сантиметров. За самую дорогую новогоднюю красавицу придётся заплатить 16 тысяч рублей - она выполнена из высококачественных материалов.

Гордость – куклы ручной работы

Магазин славится не только разнообразием украшений, а и куклами Деда Мороза и Снегурочки местного производства. Выглядят они естественно, цена соответствующая - несколько тысяч рублей - в зависимости от материала.

- Их мы изготавливаем уже двенадцать лет. Для того чтобы выполнить одну такую фигуру работает целый штат сотрудников. Одни - из фарфора делают лица, другие - их расписывают, третьи - занимаются кроем, а четвертые - сборкой, - говорят нам в магазине.

Новогодние куклы донецкого производства на импорт никогда не отправлялись. Были случаи, когда производители из других стран пытались делать копии игрушек, но у них это не получалось.

В Донецке открылась «Лавка Деда Мороза»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Большой спрос на новогодние украшения среди дончан начинается в декабре, в ноябре закупаются в основном предприятия и те, кто с нетерпением ждет «чудесного праздника». Несмотря на это цены не меняются.

- Я даже больше скажу: цены ещё с прошлого года остались. Могу гарантировать, что в последнюю неделю декабря на искусственные елки будут скидки, - делится Александр. - Акции у нас непредсказуемые. Все зависит от наличия товара на складе: если там остается много - мы делаем скидки.

Коллекционная фигурка Деда Мороза за 10 тысяч рублей

География новогодних украшений в «Лавке Деда Мороза» широка. Есть новогодние игрушки из Америки, есть коллекционные из Польши - это их стоимость начинается от 600 рублей и заканчивается 10 тысячами рублей. Много шаров украинского производства, еще с тех времен остались.

- Конечно же, есть и Китай, - говорит администратор. - Новые закупки сейчас возможны только из России.

Александр рассказывает, что в этом году в тренде игрушки ручной работы.

- Хенд-мейд сейчас в моде, плюс к этому сократятся траты на новогодние украшения, которые можно приготовить своими руками, - поделился знаток новогодних украшений.

В Донецке открылась «Лавка Деда Мороза»Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году «Лавка Деда Мороза» переехала на другой адрес. Теперь магазин находится на улице Артёма , 45 (за остановкой возле дворца бракосочетания). График работы: ежедневно, с 9:00 до 19:00.

Контакты: 071-416-20-32 (Александр)