Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в Украине: в каких областях и сколько оно будет действовать

Военное положение будет действовать не по всей территории Украины, а в определенных её областях

Верховная рада Украины проголосовала за введение военного положения в незалежной. Голосование проходила за поправленный указ президента Порошенко, в котором военное положение вводится не на два месяца, а на 30 дней, и действует не на всей территории Украины, а в определенных областях.

Военное положение будет действовать на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Вместе с тем украинские депутаты проголосовали и назначили выборы в Украине на 31 марта 2019 года.

- Введение военного положения позволит киевской власти отбирать имущество у граждан Украины, заселять в их дома боевиков, запретит проведение митингов, приостановит деятельность оппозиционных политических партий, введет жесткую цензуру в средствах массовой информации, - прокомментировал введение военного положения начальник пресс-службы Народной милиции Республики Даниил Безсонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина переходит на «военное положение». Что это значит

Уже само по себе то, что на пятом году гражданской войны в Донбассе (и на шестом году майдана в головах) Украина вдруг решилась ввести военное положение — говорит о некоей лукавости. Ну не может быть так, что пять лет не вводили - не вводили и бац (подробности)