В ДНР оштрафовали около тысячи водителей, которые ездили без республиканской регистрации

С мая 2015 года до августа 2018 года на территории ДНР было зарегистрировано около 275 тысяч транспортных средств, еще 42 тысячи владельцев получили номерные знаки и свидетельства о регистрации государственного образца уже после окончания сроков регистрации.

- За управление незарегистрированным, в установленном порядке, транспортным средством предусмотрен штраф от 340 до 510 рублей. При этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку, - сказали в Госавтоинспекции.

Фото: МВД ДНР

В ГАИ ДНР отметили, что за повторное совершение этого нарушения - штраф от 510 до 1020 рублей с временным задержанием и доставкой транспорта на специальную площадку.

- С момента окончания срока обязательной регистрации авто и мото транспорта за управление транспортным средством незарегистрированным было привлечено около 800 водителей, - подчеркнули полицейские. - Призывают зарегистрировать свой транспорт в МРЭО, чтобы избежать штрафных санкций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/679492" frameborder="0"></iframe> Видео Госавтоинспекции ДНР о регистрации.

Адреса МРЭО ГАИ МВД ДНР:

- МРЭО №1 г. Донецка: ул. Таганрогская, 19.

- МРЭО №2 г. Донецка: ул. Патриса Лумумбы, 20

- МРЭО по обслуживанию Макеевки, Харцызска, Ясиноватой и Ясиноватского района: г. Макеевка, ул. Фонтанная, 44.

- МРЭО по обслуживанию Тореза, Шахтерска, Снежного, Шахтерского и Авросиевского районов: г. Шахтерск, ул. Ленина, 83.

- МРЭО по обслуживанию Дебальцево, Углегорска, Енакиево, Ждановки, Кировского: г. Енакиево, пр. Горняков, 55.

- МРЭО г. Горловка: ул. Горловской дивизии, 55.

- МРЭО по обслуживанию Старобешевского, Тельмановского, Новоазовского районов, Докучаевска, Еленовки: ул. Школьная, 20.

Режим работы МРЭО ГАИ МВД ДНР:

Воскресенье и понедельник – выходной.

Вт, Ср, Пт - с 8:00 до 17:00;

Чт - с 8:00 до 13:00;

Сб - с 8:00 до 15:00.

Без перерыва.