В ДНР оштрафовали около тысячи водителей, которые ездили без республиканской регистрации
С мая 2015 года до августа 2018 года на территории ДНР было зарегистрировано около 275 тысяч транспортных средств, еще 42 тысячи владельцев получили номерные знаки и свидетельства о регистрации государственного образца уже после окончания сроков регистрации.
- За управление незарегистрированным, в установленном порядке, транспортным средством предусмотрен штраф от 340 до 510 рублей. При этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку, - сказали в Госавтоинспекции.
Фото: МВД ДНР
В ГАИ ДНР отметили, что за повторное совершение этого нарушения - штраф от 510 до 1020 рублей с временным задержанием и доставкой транспорта на специальную площадку.
- С момента окончания срока обязательной регистрации авто и мото транспорта за управление транспортным средством незарегистрированным было привлечено около 800 водителей, - подчеркнули полицейские. - Призывают зарегистрировать свой транспорт в МРЭО, чтобы избежать штрафных санкций.
Видео Госавтоинспекции ДНР о регистрации.
Адреса МРЭО ГАИ МВД ДНР:
- МРЭО №1 г. Донецка: ул. Таганрогская, 19.
- МРЭО №2 г. Донецка: ул. Патриса Лумумбы, 20
- МРЭО по обслуживанию Макеевки, Харцызска, Ясиноватой и Ясиноватского района: г. Макеевка, ул. Фонтанная, 44.
- МРЭО по обслуживанию Тореза, Шахтерска, Снежного, Шахтерского и Авросиевского районов: г. Шахтерск, ул. Ленина, 83.
- МРЭО по обслуживанию Дебальцево, Углегорска, Енакиево, Ждановки, Кировского: г. Енакиево, пр. Горняков, 55.
- МРЭО г. Горловка: ул. Горловской дивизии, 55.
- МРЭО по обслуживанию Старобешевского, Тельмановского, Новоазовского районов, Докучаевска, Еленовки: ул. Школьная, 20.
Режим работы МРЭО ГАИ МВД ДНР:
Воскресенье и понедельник – выходной.
Вт, Ср, Пт - с 8:00 до 17:00;
Чт - с 8:00 до 13:00;
Сб - с 8:00 до 15:00.
Без перерыва.