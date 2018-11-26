2018-11-26T16:57:07+03:00
Политика

Чем обернется для Донбасса военное положение в Украине

Украинские парламентарии могут отдать управление страной военным
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Военное положение в Украине могут ввести из-за ситуации в Азовском море. Фото: facebook.comВоенное положение в Украине могут ввести из-за ситуации в Азовском море. Фото: facebook.com
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В Украине собираются ввести военное положение. Это предложил вчера Совет национальной безопасности и обороны незалежной из-за ситуации в Азовском море. Соответственный законопроект рассмотрят депутаты Верховной рады сегодня в 17:00. Решение по нему примут течение двух дней.

Вот как это прокомментировал секретарь комитета парламента по безопасности и обороне ДНР Александр Куренков.

- Военное положение в Украине негативно отразится на жителях подконтрольного Киеву Донбасса. Это отъем имущества, усиление цензуры, отмена выборов и многое другое. Граждан республик Донбасса они практически не коснутся, но могут отобрать автомобили на КПП, - считает Куренков.

Жителей ДНР и ЛНР закон ни может не волновать. Ведь не исключено, что ВСУ увеличат интенсивность артобстрелов. Пока непонятно, военное положение намерены ввести на всей территории незалежной или только в районе Азовского моря.

Военное положение - это такое состояние государственных институтов, когда страной фактически управляют военные, а не гражданские. При его введении ограничиваются права граждан на перемещение по стране, военная и госвласть осуществляют контроль за СМИ, могут быть запрещены неугодные партии и общественные движения.

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Украина переходит на «военное положение». Что это значит

Уже само по себе то, что на пятом году гражданской войны в Донбассе (и на шестом году майдана в головах) Украина вдруг решилась ввести военное положение — говорит о некоей лукавости. Ну не может быть так, что пять лет не вводили - не вводили и бац (подробности)

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