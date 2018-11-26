Новогодняя акция «КП - Донбасс»: объявлен сбор денег на подарки для детей из прифронтового поселка и детского дома

«КП - Донбасс» запускает ежегодную новогоднюю акцию! Мы снова собираемся поздравить с Новым годом детей прифронтового поселка ДНР и детского дома. Объявлен сбор денег на подарки.

В прошлом году наша акция обвенчалась успехом. Куда нам отвезти подарки – мы спросили у наших читателей. Большинство ответили: школьникам в Саханку! С 2014 года людей, дома, школу, единственный магазин этого поселка украинские военные расстреливают ежедневно. Вот-вот наступит уже пятая зима этого кошмара! Туда уже давно не ходит общественный транспорт. Даже «скорая» не ездит! В поселке нет медпункта, аптеки, закрыта почта.

«Комсомолка» в Донецке провела первую благотворительную акцию. Мы повезли подарки в «красную зону» - детям фронтовой СаханкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Позиции ВСУ видны невооруженным глазом, работают снайперы, да и автоматные очереди легко долетают по работающим в огородах и дворах жителям. Как-то пуля угодила в бабульку, которая собирала урожай. На языке военных эта территория – «красная зона».

Каждому из школьников (в двухэтажном здании учится всего 28 детей) мы привезли по два подарочных пакета. В одном - сладкие наборы вместе с альбомами и карандашами для младших классов и блокнотами для старших, а во втором пакете – фрукты: мандарины, яблоки, бананы.

Дети были в восторге от того праздника, который мы для них устроили. А учителя потом ещё долго звонили и благодарили за то, что мы к ним приезжали.

После общения со сказочными персонажами детки звали нас к себе в гости сноваФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После Саханки мы поехали поздравлять с Новым годом малышей в доме ребёнка для ВИЧ-инфицированных детей в Макеевке. Привезли много фруктов – несколько ящиков с бананами, яблоками, мандаринами, гранатами. Не забыли и за сладости - мармелад, конфеты, зефир. И, конечно же, игрушки – моющиеся пищалки, куклы, мобили для самых маленьких. Все это не поместилось в объемном мешке Деда Мороза.

Предлагаем снова собрать деньги на подарки детям одного из прифронтовых посёлков ДНР и детского дома. Важна любая сумма. В прошлом году были переводы и по несколько тысяч, но были и по 100-200 рублей – они не менее важны, ведь таких основная масса. Куда ехать – спросим у своих читателей.

Со своей стороны обещаем провести для детей развлекательную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Поучаствовать в акции может каждый желающий:

Сбербанк России (Nikita Makarenkov)

Номер карточки - 4276 5204 7189 7047

Сбербанк России (Pavel Khanarin)

Номер карточки - 4276 5212 8803 2380

Центральный Республиканский Банк

Номер карточного счета - 2625 7970 8978 43

Деньги можно передать и другим способом - в том числе и при личной встрече в Донецке.

+38 071 331 03 45 (Никита)

+38 071 696 09 99 (Павел)

Дети Саханки ходят в школу под обстреламиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомолка» в Донецке провела первую благотворительную акцию. Мы повезли подарки в «красную зону» - детям фронтовой СаханкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН