ВСУ открыли огонь по жилым районам ДНР. В Народной милиции успокаивают: ситуация под полным контролем!

Ближе к полуночи, как это бывает обычно, украинские военные начали очередной обстрел Донецкой Народной Республики. Только в этот раз он был «затяжной». Об этом сообщают наши источники, которые живут вблизи линии фронта.

- Стреляли долго и громко, - говорит источник в телефонном разговоре. – Боимся заснуть, вдруг снова начнётся!

Сейчас стало известно, что огонь относительно прекратили - стрелять перестали.

Представители Народной милиции Республики успокаивают жителей.

- Ситуация, как и всегда, под полным контролем вооруженных сил Республики, - говорят в командовании.

Около семи часов вечера украинские военные открыли огонь по селу Васильевка. Стреляли из гранатомётов. Под обстрел попал район насосной станции. Персоналу пришлось пережидать в укрытии. Информация о жертвах или разрушениях на данный момент не поступала.

Днём раньше из-за обстрела Горловки жители нескольких посёлков остались без электричества. Всего были обесточены 74 трансформаторные подстанции. Сейчас все они запущенны в работу.