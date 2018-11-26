2018-11-26T01:01:01+03:00
Политика

ВСУ открыли огонь по жилым районам ДНР. В Народной милиции успокаивают: ситуация под полным контролем!

ВСУ ежедневно обстреливают Республику, но в этот раз обстрел показался местным жителям более массированным
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
ВСУ открыли огонь по жилым районам ДНР. Фото: techrize.ruВСУ открыли огонь по жилым районам ДНР. Фото: techrize.ru
Изменить размер текста:

Ближе к полуночи, как это бывает обычно, украинские военные начали очередной обстрел Донецкой Народной Республики. Только в этот раз он был «затяжной». Об этом сообщают наши источники, которые живут вблизи линии фронта.

- Стреляли долго и громко, - говорит источник в телефонном разговоре. – Боимся заснуть, вдруг снова начнётся!

Сейчас стало известно, что огонь относительно прекратили - стрелять перестали.

Представители Народной милиции Республики успокаивают жителей.

- Ситуация, как и всегда, под полным контролем вооруженных сил Республики, - говорят в командовании.

Около семи часов вечера украинские военные открыли огонь по селу Васильевка. Стреляли из гранатомётов. Под обстрел попал район насосной станции. Персоналу пришлось пережидать в укрытии. Информация о жертвах или разрушениях на данный момент не поступала.

Днём раньше из-за обстрела Горловки жители нескольких посёлков остались без электричества. Всего были обесточены 74 трансформаторные подстанции. Сейчас все они запущенны в работу.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Призывник 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировал с оружием
ВСУ минируют дворы в поселке Золотое-4
Сотрудники Васильевской насосной станции прячутся от обстрела ВСУ
Украина предложила Донбассу обменяться пленными по формуле 60 на 19
В рядах ВСУ вспышка гепатита «А»
НМ ДНР сбила ударный беспилотник ВСУ под Горловкой
В Дзержинске бойцы ВСУ на пешеходном переходе сбили женщину
Более ста детей сотрудников предприятий Донбасса побывали на «Донбасс Арене»
В Украине арестовали 18-летнего парня за то, что у него был паспорт ДНР
Украина выводит из Донбасса 14-ю бригаду ВСУ
Мелочь, а приятно: пьяные ВСУшники сожгли 28 единиц своей техники
В Донецке прошла продовольственная ярмарка
Двое детей пострадали во время пожара в Енакиево 24 ноября
Обстрелы в ДНР: Горловка продолжает подсчитывать повреждения
ВСУ стали стрелять почти вдвое меньше в ЛНР
Погода в Донецке: сегодня в городе ожидается пасмурный день, до +1
Обстрелами ВСУ обесточены 74 подстанции на севере Горловки. Несколько поселков остались без тепла в мороз
Задержанной СБУ жительницей ДНР оказалась глава одного из поселков Новоазовского района
ВСУ снова обстреляли территорию ДНР с ударного беспилотника
На «Донбасс Арене» в Донецке сыграли в страйкбол
Луганские защитники поздравили многодетных матерей Стаханова с Днём матери
В Донецке выступил британский пианист Никита Бурзаница
Арсеналы и хранилища боеприпасов ВСУ будут содержаться за счет призывников
Зачем Украине понадобилось 34 тонны тротила
Киев снова сорвал разведение сил в Станице Луганской
Украина усиливается на фронте в Донбассе
Украина хочет разогнать Народные советы ДНР и ЛНР
На украинском пропускном пункте арестовали дончанку. Женщину обвиняют в терроризме