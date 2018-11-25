Легендарная «Аида» триумфально вернулась в Донбасс Оперу

Театральный мир в 2018 году отмечает 205-летие со дня рождения выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди. Донбасс Опера к такому значимому событию 25 ноября 2018 года приготовила дончанам изысканный подарок – оперу «Аида».

В этот день в Донбасс Опере был аншлаг. Кстати, самая первая премьера оперы «Аида» в нашем театре состоялась 31 января 1949 года! Через четыре года после страшной войны.

А впервые любители классической музыки и оперного искусства слушать могли это произведение в Каире в самом конце 1871 года. И стоит заметить, что за этот музыкальный шедевр автор оперы был вознагражден сполна: он не только получил гонорар в размере 30 тысяч долларов, что по современным меркам составляет около 200 тысяч. Верди подписал контракт с египетским правительством, заключавшийся в необходимости создания оперы в новый каирский театр. Все это связывалось с открытием Суэцкого канала. Работа Верди была утомительной и напряженной. В основу был положен сюжет, разместившийся на четырех страницах рукописи египтолога Мариетта Би.

История времен Древнего Египта будет понятна и сегодня.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Это времена длительной борьбы Древнего Египта с Эфиопией. Насилие, жестокость, лицемерие нашли выражение в образах жрецов. Жертвами их становятся Аида - эфиопская принцесса и Радамес – военачальник египтян, любящий Аиду. В общий клубок противоречий вплетается любовное соперничество - дочь фараона Амнерис тайно любит Радамеса.

Эпическому сюжету с его грандиозными и величественными массовыми сценами здесь противопоставляется лирическая и интимная линия – любовная драма, требующая психологической правды чувств, тонких нюансов взаимоотношений героев. Музыкальная драматургия насквозь конфликтна. Это опера драматических столкновений, напряженной борьбы не только между врагами, но и между любящими.

Аида – имя плененной рабыни, дочери эфиопского царя. Аида влюблена в своего врага – начальника дворцовой стражи Радамеса, мечтающего о военной славе полководца. Радамес отвечает ей взаимностью, но между ними стоит дочь фараона - жестокая Амнерис. Любовь ведет Радамеса на военные подвиги и толкает на преступление. Амнерис может спасти любимого, но, узнав, что он все еще любит Аиду, отдает его в руки жрецов. За разглашение государственной тайны Радамеса заживо замуровывают в подземелье. Аида проникает туда раньше, чтобы умереть вместе с любимым.

Опера в 4-х действиях буквально потрясла сегодня донецкого зрителя масштабными декорациями, богатыми костюмами, балетом и, конечно, сольным мастерством исполнителей. Сложность «Аиды» заключается в том, что здесь должно совпасть все: большой профессиональный оркестр, огромный хор, пять крепких ведущих солистов и дирижер, который соберет все воедино. И в Донецке это случилось!

Любовь, ревность, власть, муки выбора, когда на кону – честь и любовь – все это будет актуально пока стоит наш мир. Поэтому история времен Древнего Египта на итальянском языке на музыку Джузеппе Верди будет понятна каждому. И в том числе военному Донецку, даже скорее, в первую очередь, военному Донецку. Потому что здесь все обострено до крайности: война и смерть, любовь и подвиг во имя нее. А знаменитый марш победителей Джузеппе Верди вызвал шквал аплодисментов в зале.

«Аида» — одна из высочайших вершин творчества Верди несомненно станет бриллиантом Донбасс Оперы.