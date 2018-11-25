«Наев сам себя опозорил». ВСУ захватили в Донбассе еще один поселок

На странице в Facebook пресс-центра «операции объединенных сил», которой командует украинский генерал Сергей Наев, сообщили, что солдаты Вооруженных сил Украины захватили поселок Рассадки в «серой зоне».

- Во исполнение решения командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева, силы специальных операций, под прикрытием подразделений 72-й бригады ВСУ провели проверку и зачистку населенного пункта Рассадки, что на Светлодарской дуге, - говорится в сообщении украинских силовиков.

Дальше в тексте используется немного лирики, мол украинские солдаты «под самым носом у «оккупантов» подняли «жовтоблакытный прапор». А к самой операции (по взятию поселка, который находится в серой зоне, и по сути никаких солдат и техники там быть не могло) они готовились целый месяц.

- Оборудовать там полноценные позиции пока невозможно. Рассадки были под нашим огневым контролем, хоть и находились в «серой зоне». Двигаемся дальше! – написали на странице «ООС».

Боец ВСУ намекнул, что Украина готова к наступлению. Фото: скриншот видео "ООС"

Солдаты ВСУ и украинские СМИ ликуют – очередная пэрэмога. Такие новости с фронта действительно нужны для рейтинга украинского президента Петра Порошенко. Его рейтинг в незалежной низкий до предела.

- Этот населенный пункт, как и много других, действительно важен, чтобы немножко оттянуть и выровнять линию разграничения, освободить некоторые населенные пункты, чтобы в дальнейшем была возможность развивать наши действия, - рассказал боец с позывным «Панк» с намеком, что украинская армия готова идти в наступление на мирные поселки Донбасса.

«Низкокачественный фейк» Украины

Начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов назвал операцию ВСУ по захвату поселка Рассадки очередным фейком украинского командования.

- Не можем не обратить внимание на фейк украинских потешных войск ССО из киностудии фантазера Наева «Сам Себя Опозорил» о, якобы, захвате поселка Рассадки на Светлодарской дуге, - говорит Безсонов. - Стоит отметить, что материал имеет цель не показать отсутствующую мощь вооруженных формирований Украины, а обратить внимание на руководящую роль Наева в подготовке примитивных фейков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/679339" frameborder="0"></iframe> Видео захвата ВСУ поселка Рассадки.

Даниил Безсонов уделил внимание разбору видеоролика, который засняли украинские солдаты во время захождения в Рассадки.

- Первый провал: обратите внимание на то, как террористы заходят в поселок, и не встречают на своем пути никаких позиций Народной милиции, данный факт опровергает мысль нахождения его ранее под нашим контролем, - отметил представитель НМ ДНР. - При чем, Наеву стоит обратить внимание на необорудованные позиции украинских оккупантов, которые вблизи поселка даже не удосужились выкопать траншеи в полный рост. Видимо, так важен этот поселок для украинских боевиков, что они не стали там окапываться.

Второй провал, по мнению Безсонова, самый серьезный. В ролике демонстрируется лицевая сторона листовки, которая была распространена на прошлой неделе Народной милицией на позиции украинских оккупантов.

- На обратной ее стороне написан призыв к украинским боевикам отказаться от выполнения преступных приказов своих главарей, и переходить на сторону Народной милиции для совместного освобождения Украины от олигархического рабства, - подчеркнул он. – Такая низкопробная постановка не выдерживает элементарной критики. Мы не исключаем, что на очередной провал террористов сподвиг украинский волонтер Мысягин, который в настоящее время работает больше в интересах Республик, нежели против.

Рассадки на карте

«Рассадки и так были под контролем ВСУ»

Поскольку Рассадки находятся практически на границе с ЛНР, исполняющий обязанности начальника Народной милиции Луганской Народной Республики тоже прокомментировал захват поселка. Михаил Филипоненко заявил, что Рассады и так находились под контролем ВСУ, то есть Украина захватила свой же поселок.

- С 2015 года, согласно Минским соглашениям, населенный пункт Рассадки находится на территории, подконтрольной Украине. Заявление же штаба ООС не соответствует действительности и не имеет ничего общего с реальным положением, - сказал он.

По словам представителя оборонного ведомства Луганской Народной Республики, такие действия показывают «сущность украинского командования».

- Киевские власти готовы приукрасить свои успехи в преддверии визита на Донбасс президентов Украины и Латвии, - отметил Михаил Филипоненко. - Киеву должно быть стыдно и позорно, когда они в очередной раз пригласят иностранных гостей в уничтоженные своей «освободительной» армией города и села на Донбассе.