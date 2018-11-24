«Бешеный» из Макеевки на глазах у полицейских убил женщину

35-летний арестованный Сергей оказался семьянином, отцом двух детей. По профессии - горнорабочий. «Бешеным» его прозвали жители Макеевки. Пристрастившись к марихуане, он чуть не убил малознакомую девушку, с ножом бросался на мужчину, сделавшему ему замечание, а потом лишил жизни, проходившую мимо женщину. Теперь обо всем по порядку.

В начале ноября Сергей в наркотическом опьянении пришел к знакомому в Горняцкий район Макеевки. В квартире гудела компания. Мужчине приглянулась девушка и ночью он попытался склонить ее к близости. Но получил отпор. Тогда, выйдя из себя, Сергей проломил незнакомке голову. Потерявшую сознание девушку обнаружили не сразу.

Рано утром мужчина пешком пришел к родителям в центр Макеевки. Отец с матерью спали. Сергей вышел на улицу и зашел в магазин. Он взял из морозильного шкафа, не заплатив, мороженное. Требование продавщицы оплатить товар проигнорировал. Один из покупателей попытался его урезонить. Там Сергей снова взбесился и пустил в ход нож. Мужчина, сделавший замечание нападающему, чудом не пострадал, увернувшись, когда лезвие было возле его горла.

РАНЕНАЯ УМЕРЛА НА РУКАХ У МУЖА

Увидев такое, еще один покупатель вызвал наряд полиции. Сергей молнией выскочил из магазина. Покупатели последовали за ним. Когда «бешеный» услышал голос полицейских, требовавших остановиться и положить нож на землю, он подбежал к проходившей мимо женщине и ранил. Затем толкнул в сторону полицейских, а сам стал убегать.

Один из полицейских вызвал «скорую» и вместе с очевидцами оказал истекающей кровью женщине первую медицинскую помощь. А остальные стражи порядка догнали и скрутили злодея.

У Сергея изъяли пакетик с марихуаной и самодельное приспособление для ее курения.

В Рудничной больнице Макеевки, куда госпитализировали раненую, корреспонденту «КП» сообщили, что она умерла через несколько дней после операции. Женщине вырезали селезенку, а скончалась она от случившегося инсульта. Все это время рядом с раненой в палате находился ее супруг. Мужчина брал отпуск, чтобы ухаживать за женой. Сын приходил проведывать.

ВЕРИТ, ЧТО ЕМУ ВСЕ СОЙДЕТ С РУК

В отношении Сергея правоохранители возбудили уголовное дело по четырем статьям: тяжкие телесные повреждения, в одном из случаев приведшие к смерти, разбой с применением холодного оружия, угроза убийства, а также хранение и употребление наркотиков. Четыре преступления он совершил менее чем за сутки. Сергею грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет и выше. Между тем, взволнованные макеевчане говорят, что «бешеного» нельзя выпускать на волю, «он наделал дел на пожизненное заключение».

- С самого начала Сергей вводил следствие в заблуждение. Говорил, что женщина, которой он нанес смертельное ранение, его напугала, а нож доставал, мол, для самообороны, - рассказала «КП» следователь Центрально-Городского районного отдела Макеевского горуправления МВД ДНР, капитан полиции Светлана Кирсанова. - На опознании и очных ставках подследственный угрожал свидетелям расправой, когда освободится. Сейчас он отказывается давать какие-либо показания - надеется, что его вину не докажем.

Правоохранители уверяют, что подготовили «железо-бетонную доказательную базу». К делу приобщили вещдоки: нож со следами крови, марихуану, приспособление для ее курения. И свидетели оказались не из робкого десятка.

Соседи охарактеризовали Сергея жестоким вспыльчивым человеком, дебоширившим во время запоев. Родственники говорят, что он пристрастился к марихуане недавно. Точку в «деле бешеного» поставит суд.

КОММЕНТАРИЙ

АГРЕССИЯ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Практикующий психолог из Донецка Екатерина Глебова:

- Сергея нельзя назвать невменяемым. На госпредприятиях регулярно проходят медкомиссии. Он агрессивен из-за патологического ощущения безнаказанности. Возможно, в какой-то степени сказалось и осеннее обострение, свойственное неуравновешенным людям. Вообще, первые признаки агрессии, которая приводит к трагедиям, закладываются при воспитании в детстве. Поэтому и причину возросшей агрессии нашего общества стоит искать именно там.