На какие изменения в Республике надеются дончане с приходом нового Главы?

Люди начали собираться задолго до начала мероприятия. Времени пообщаться было достаточно. Собственно, было интересно каких изменений в Республике ждут дончане от нового Главы.

Первого, кого замечаю – очень пожилой мужчина, ветеран. Как потом оказалось, воевал на Балтийском флоте, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, 95 лет. Помимо возраста этот мужчина обратил на себя внимание тем, что почтительно окликнул проходившего мимо Эдуарда Басурина. Поздоровался вежливо и сказал:

- Эдуард Александрович, войну пора заканчивать и у меня есть предложения по этому поводу.

Басурин выслушал ветерана, поблагодарил, что-то еще сказал и откланялся. А я подошла поговорить. Но увы – секрета как прекратить войну мне не выдали, а вот чего ждут – рассказали. Ветерана зовут Сафин Гусман Ибрагимович:

Гусман Сафин 95 лет, ветеран Великой ОтечественнойФото: Ольга ЖУКОВА

- В первую очередь надо навести порядок в торговле, в медицине и в производстве. Чтобы все работали честно, как я в молодости. Стабильность людям нужна. Народ у нас работящий, с таким не пропадешь. Работать умеют. Только им нужна эта работа. Рабочие места.

Интересно узнать мнение военных. Подхожу к капитану, в военной форме. Оказывается, что товарищ капитан приехал добровольцем с Сахалина, уезжать не планирует. Зовут его Евгений Андреев, он командир части 08814 и уже гражданин ДНР. Уезжать домой не планирует даже после Победы.

- Так же как все, как военные так и гражданские ждем от Дениса Владимировича изменений, все устали уже, от войны устали, от того статуса, в котором сейчас находится Республика. Ждем изменил в лучшую сторону. То, что Пушилин сделал ставку на развитие экономики, мы это поддерживаем. У всех военных есть и гражданские специальности. Кто пошел воевать? Шахтеры и комбайнеры. Просто хотим вернуться к семьям и будем работать по своим специальностям.

Ахра Авидзба, командир «Пятнашки»

- Я думаю, что ничего меняться у нас не должно. Мы следуем намеченным курсом к победе и меняться будет уже после того, как мы отпразднуем свой день победы и вернем наши границы. Я как верил в нашу Республику, так в нее и верю. И то, что выбираем Главу, а не назначаем – это уже показатель.

В гардеробе замечаю Елену Шишкину, кандидата на пост Главы, занявшая на выборах третье место:

- Не обидно проигрывать?

- Ну, во-первых, что значит проигрывать? Выборы сами по себе – это победа для всех. Выборы состоялись, выборы были легитимными, международные наблюдатели зафиксировали отсутствие нарушений. Что касается меня, для меня это огромная честь и победа быть выдвинутой на такую должность. Это очень почетно. Я благодарна жителям за оказанную поддержку – мои девять с небольшим процентов – это около 300 тысяч населения. И это третье место для меня – это не поражение, это победа.

- Что изменится в Республике с новым Главой?

- У меня Денис Владимирович ассоциируется с миром и со стабильностью. Думаю, что кардинальных изменений не будет. Думаю, что буду ежедневные целенаправленные действия, ежедневные нормативные документы, принятие законодательных актов по пути реинтеграции с Российской Федерацией.

Евгения Дмитренко, сотрудник юзовского металлургического завода:

- В первую очередь надеемся, что у нас настанет мир. Что начнет подниматься наша промышленность, торговля, что наши северные соседи наконец-то примут нас.

- Как вы считаете, с чего надо начать изменения?

- Я считаю, что в нашей ситуации нужно в первую очередь обратить внимание на людей с ограниченным возможностями, с пенсионеров – они поднимали здесь все задолго до нас, хочется, чтоб в первую очередь обратили внимание на них. Промышленность надо поднимать. Чтоб работали наши заводы, создавать рабочие места, чтобы все работали и получали достойную зарплату.