Донецк начало засыпать снегом: На дорогах участились ДТП, активно работают коммунальщики

Сегодня почти целый день Донецк засыпало снегом. С утра на некоторых участках дорог образовались пробки. Сказались на ситуацию еще и перекрытые на время инаугурации Главы Республики центральные улицы города. Участились случаи дорожно-транспортных происшествий. Официальных сводок по ДТП от Госавтоинспекции Республики пока не поступало. Однако в соцсетях появляются фото столкнувшихся автомобилей. В Макеевке с трассы вылетел грузовик.

- Авария произошла в районе кольца перед Ханженково, - сообщили ВКонтакте очевидцы. - На кадрах видно, как кузов грузового автомобиля нависает над кюветом. Рядом припаркован эвакуатор.

Вероятнее всего водитель потерял управление на скользкой дороге.

Особое внимание водителям общественного транспортаФото: Павел ХАНАРИН

Снег активнее убирают в Донецке

В это время в столице ДНР полным ходом идет уборка снега с тротуаров и проезжих частей.

- Задействовано 127 единиц снегоуборочной техники, в том числе привлечена техника районов и присоединенных территорий, 2520 человек занимаются уборкой автодорог, остановочных павильонов, подземных переходов, мостов. На данный момент расчистка города от снега продолжается, - отрапортовали коммунальщики. - За один день в городе почистили 380 километров дорог, использовали 129 тонн посыпочного материала, из них 85 тонн соли.

Борьба со стихией идет не только в Донецке, а и в других городах Республики. «Автодор» направил 25 единиц техники для ликвидации снежного наката по всем основным направлениям автомобильного движения в ДНР.

- Особое внимание уделяется опасным участкам, спускам, подъемам на автомобильных дорогах общего пользования, - сообщили в администрации города.

В Ясиноватой, например, утро выдалось напряженным. Жители с трудом преодолевали некоторые участки дорог.

- На работу в Донецк добиралась дольше обычного, - говорит жительница Ясиноватой. - На подъеме была целая пробка из грузовиков, они буксовали. Мы на автобусе тоже. Только начинаем двигаться, приходится уступать дорогу легковушкам. В общем, сегодняшняя поездка оказалась стрессовой.

Завтра возможна гололедицаФото: Павел ХАНАРИН

Завтра минусовая температура

Завтра по прогнозу синоптиков температура воздуха в Донецке будет колебаться от -6° до -1°. То есть дороги покроются гололедицей, К счастью, не предвидится осадков. Тогда получилось, что на некоторых участках дороги гололедица скрывается за слоем снежной «кашицы». Опытные автомобилисты утверждают, что при таких условиях качество торможения даже с самыми лучшими шипованными шинами – снижается.

- Причиной этому – снег, который мешает сцеплению шин с дорогой, - делятся любители авто.

Такие погодные условия сказываются на безопасности на дорогах. Вероятность дорожно-транспортных происшествий резко возрастает.

Коммунальщики в городеФото: Ольга ЖУКОВА

«Комсомолка» собрала полезные советы, как вести себя на дороге в зимний период для автомобилистов и пешеходов:

избегайте резких движений рулем и блокировки колес при торможении, внезапных торможений и ускорений, применять торможение с использованием пониженных передач. В случае необходимости резкой остановки, рекомендуется применять методику «пружина» - нужно нажимать педаль до упора, отпускать, нажимать, отпускать, при этом не следует полностью отпускать педаль. Данный метод подходит не для всех, так как автомобиль может занести. Торможение необходимо контролировать рулем. Стоит с осторожностью применять данный метод.

чтобы избежать аварийных ситуаций на дорогах, не забывайте о безопасной дистанции и интервале. Когда выезжаете на дорогу в гололед, держите дистанцию до впереди едущего автомобиля ровно в два раза больше, чем летом. Следите на несколько сотен метров вперед за тем, не перебегает ли кто-нибудь дорогу.

с наступлением заморозков в бачок омывателя нужно залить незамерзающую жидкость, проверить исправность отопителя салона, в случае необходимости заменить щетки стеклоочистителя.

нужно ежедневно проверять исправность внешних световых приборов автомобиля и знака аварийной остановки до выезда на дорогу.

в наличие должна быть аптечка, которая должна храниться в багажнике, также не лишней будет дополнительная теплая одежда. При отказе двигателя в сильный мороз это позволит сохранить здоровье.

Пешеходы тоже должны быть аккуратнееФото: Игорь ЛИТВИНОВ

Пешеходам тоже не стоит забывать о своей безопасности на дороге:

переходить проезжую часть необходимо только убедившись в том, что все автомобили остановились и пропускают.

нельзя перебегать дорогу, особенно по нерегулируемым пешеходным переходам, есть риск попасть под колеса автомобиля.