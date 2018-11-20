Первая речь Дениса Пушилина на должности Главы ДНР

После того, как Денис Пушилин принес присягу на инаугурации, он выступил с первой речью на должности Главы Донецкой Народной Республики. Публикуем ее полный текст:

«Дорогие земляки, уважаемые гости, четыре года назад произошло важнейшее событие в Новейшей истории Донбасса. 11 мая 2014 года началась определяющая веха в жизни молодого государства под названием Донецкая Народная Республика.

Отстояв свое право на свободу, мы получили уникальный шанс вместе построить свою Республику, в которой важен каждый голос и мнение каждого жителя. И сообща на протяжении этих лет мы создавали независимое и демократическое государство.

Только благодаря единству, сплоченности и твердости нашего духа мы смогли достойно пройти все испытание и достичь того, к чему другие государства стремятся столетиями. Мы можем открыто говорить о русском языке, можем свободно развивать свою экономику и промышленность.

11 ноября 2018 года граждане Донецкой Народной Республики проявили солидарность, и в очередной раз доказали всему миру приверженность курсу на общее будущее с Россией.

Считаю своим долгом сплотить народ Донбасса вокруг заветной цели – жить одной семьей с народом России. Как Глава ДНР перед гостями и всеми присутствующими в зале, перед каждым жителем Донецкой Народной Республики, перед каждым соотечественником и единомышленником, я обязуюсь приложить все свои силы и знания, все свои силы и все свои возможности, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Вместе мы пойдем к лучшему и укрепим собственную экономическую, гражданскую, культурную самодостаточность.

Дорогие друзья, впереди у нас огромная работа и вызов. Впереди развитый и сильный Донбасс. Я верю в силу народа Донбасса, в силу нашего духа, в каждого жителя Донецкой Народной Республики. Я вижу решимость в ваших глазах, и убежден, что скоро Донбасс станет центром притяжения всех демократических государств. Нас обязательно ждет успех. Потому что мы сохраняем свое согласие и единство. Потому что нас вдохновляет общая благородная мечта – мир на земле Донбасса.

Помните, мы победим, потому что мы наследники великого народа, для которого ценности русского мира хранимы и святы».