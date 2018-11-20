Денис Пушилин принес присягу Главы ДНР и официально вступил в должность

В столице Донецкой Народной Республики закончилась инаугурация Главы ДНР. Она проходила в здании «Донбасс Оперы».

- Клянусь при осуществлении полномочий Главы Донецкой Народной Республики соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности Главы Донецкой Народной Республики, верно служить народу, - произнес присягу Денис Пушилин.

Согласно Конституции Республики именно момент произнесения присяги считается официальным вступлением в должность. Руководить ДНР Денис Владимирович будет ближайшие пять лет.

- Четыре года назад произошло важнейшее событие в Новейшей истории Донбасса. 11 мая 2014 года началась определяющая веха в жизни молодого государства под названием Донецкая Народная Республика. Отстояв свое право на свободу, мы получили уникальный шанс вместе построить свою Республику, в которой важен каждый голос и мнение каждого жителя, - сказал Пушилин уже в должности Главы Республики.

В ожидании инаугурации Главы ДНРФото: Павел ХАНАРИН

Денис Владимирович отметил, что на протяжении последних лет народ Донбасса создавал независимое и демократическое государство.

- Нас обязательно ждет успех. Потому что мы сохраняем свое согласие и единство. Потому что нас вдохновляет общая благородная мечта – мир на земле Донбасса. Помните, мы победим, потому что мы наследники великого народа, для которого ценности русского мира хранимы и святы.

Перед началом инаугурации в «Донбасс Опере» наш корреспондент поинтересовался у гостей, чего они ожидают от руководства Республикой Денисом Пушилиным. Большинство ответили, что ждут наступления мира.

- Связываю свои надежды именно с Денисом Владимировичем, который вел мирные переговоры в Минске. Поэтому есть надежда, что всё получится. Лично я жду мира, - сказал «Комсомолке» художественный руководитель Донецкого театра оперы и балета Вадим Писарев.

- Я верю, что Пушилин воплотит в жизнь свой лозунг: «Мирной Республике - мирное небо!» Медики ждут этого с нетерпением, - говорит директор Донецкого регионального центра охраны материнства и детства Владимир Чайка. - Мы ежеминутно работаем, лечим людей, помогаем военным, нужно думать о здоровье. Мы хотим, чтобы скорее наступил мир.

В ожидании инаугурации Главы ДНРФото: Павел ХАНАРИН

На инаугурацию Главы ДНР приехали избранный Глава ЛНР Леонид Пасечник, Глава Республики Крым Сергей Аксенов и президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Первым Пушилина поздравил Пасечник.

- Вы получили огромную поддержку ваших граждан. Они доверили вам свою судьбу, доверили будущее Республики. Это, конечно же, бескомпромиссная, надежная победа на выборах. Я уверен, что с вашим приходом ДНР ждут только лишь мир, процветание и благополучие. Мы с вами уже много чего сделали для того, чтобы отношения между нашими Республиками развивались и укреплялись, - сказал Глава ЛНР. - Вам лично хочу пожелать крепкого здоровья, терпения, семейного благополучия, а народу Донецкой Народной Республики - мира и процветания.

Первым Главу ДНР поздравил Леонид ПасечникФото: Павел ХАНАРИН

Напомним, украинские военные обстреляли Горловку, в то время как в Донецке шла инаугурация Главы ДНР.