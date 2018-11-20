11 главных обещаний Дениса Пушилина

Три кита, на которых держалась предвыборная программа кандидата на пост Главы ДНР – это движение в сторону России, бескомпромиссная борьба с коррупцией и интенсивное развитие экономики.

- Говорить о планах всегда рискованно, - часто заявлял Денис Пушилин - и тут же переходил к своим главным обещаниям.

«КП» собрала главные тезисы его политической "дорожной карты".

1. Интеграция в Российскую Федерацию, а также тесное сотрудничество с ней.

2. Борьба с коррупцией, проверка всех нормативных правовых актов на отсутствие коррупционной составляющей.

3. Исключение всех ненужных барьеров для работы предпринимателей.

4. Гарантия государства по защите бизнеса и частной собственности.

5. Оперативное реагирование чиновников на нужды людей.

6. Ставка на коллективное управление через Совет Министров.

7. Определение стратегически важных отраслей для Донецкой Народной Республики.

8. Минимизация барьеров с ЛНР вплоть до фактического слияния двух экономик.

9. Внедрение электронного правительства для большей прозрачности работы государственных органов.

10. Работа над признанием ДНР на внешнеполитической арене.

11. Продолжение Минского переговорного процесса без особых иллюзий по поводу готовности Украины соблюдать вырванные в феврале 2015 года обещания.

СКАЗАНО!

Глава ДНР Денис Пушилин:

"Интегрируясь в экономику Российской Федерации, мы не хотим быть потребителем или дотационным регионом, Донбасс способен не только зарабатывать на себя сам, но и быть впереди многих устойчиво развитых государств. Для этого у нас есть основа, есть рабочие руки и светлые головы, есть собственные производители и уже есть налаженные международные связи".