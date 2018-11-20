Така зрада: в Святогорске отремонтируют памятник товарищу Артему

В свете последних событий на Украине с ярой декоммунизацией всего, что только возможно, события в Святогорске выглядят поистине чудно. Там для восстановления памятника советского революционера Федора Сергеева (Артема) из областного бюджета Донецкой области выделено 388 тыс. грн.

Памятник лидеру Донецко-Криворожской Республики - товарищу Артему был сооружен советским скульптором Иваном Петровичем Каварелидзе в 1927 году. Монумент Артёма — заметная часть ландшафта Святогорска и одна из его архитектурных доминант. Фигура памятника высотой 22 метра возвышается на горе, используя ее как постамент. По расчётам специалистов, общая площадь монумента составляет 400 м², вес — около 800 тонн. Высота памятника равна 22 метрам. Вместе с фундаментом, который должен быть не менее 5—6 метров, общая высота сооружения составляет 27—28 метров.

Во время Великой Отечественной войны памятник был поврежден выбоинами от пуль и снарядов, но был сохранен. Впоследствии территория вблизи него стала захоронением советских солдат и офицеров. В 1983 году, в честь 100-летия со дня рождения Федора Сергеева, памятник был полностью восстановлен, а два года спустя на месте отдельных памятников был создан Мемориал Великой Отечественной войны.

На постаменте памятника выгравированы слова: «Зрелище неорганизованных масс для меня невыносимо». Они будут особенно символично звучать в нынешней Украине.

По словам директора Святогорского историко-культурного заповедника Светланы Шарабан, последняя реставрация прошла в 1983 году. В мае 2014 года памятник сильно пострадал - в него попала молния.

В течение четырех лет «Артем» находился в аварийном состоянии. Реставрационные работы начались в октябре нынешнего года.

За это время реставраторы устранили аварийные повреждения и обустроили систему молниезащиты.

- Завершается первый этап реставрации памятника Артему в Святогорске. Всего на его восстановление из областного бюджета выделили 388 000 гривен. За выполнение работ взялись львовская и киевская фирмы «Львовпроектреставрация» и «Мегаград». Но полностью завершить проект в этом году реставраторы не успеют, поэтому второй этап начнется весной, с наступлением тепла, — рассказал глава так называемой Донецкой облгосадминистрации Куць на своей странице в Facebook.

Свидомые украинцы уже подняли вой по этому поводу и грозятся раскрасить памятник в желто-блакытный цвет, как они красят все в последнее время: от разрушенных мостов советских времен до туалетных будок. Прения в интернете по поводу восстановления постамента кипят нешуточные. Вот только свалить этот памятник так просто, как в Украине сотнями валили памятники Ленину, националистам не удастся - уж больно товарищ Артем большой. Да и последствия этого могут быть непредсказуемы.