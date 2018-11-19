В Киеве придумали, как избавиться от «туристов-пенсионеров» из республик Донбасса

Похоже, Запад уже устал критиковать Петра Порошенко по поводу дискриминации жителей Донбасса (одно напоминание Ангелы Меркель об этом во время визита в Киев 1 ноября чего стоит) и перешел к финансовому давлению. Международный валютный фонд (МФВ) одним из условий получения Украиной очередного транша потребовал план по интеграции переселенцев.

КАКИЕ ПРОВЕРКИ ОСТАЛИСЬ

Чтобы продемонстрировать некие движения в решении проблем, власти незалежной разрешили правозащитникам провести международную конференцию на многообещающую тему «Выплата пенсий внутренне перемещенным лицам в Украине: как реализовать конституционное право на пенсию?». Правда, никто из высших должностных лиц Украины не удосужился посетить форум. Отдувался за всех замминистра социальной политики Николай Шамбир.

- Мы упростили процедуру учета и проверок переселенцев. По сути, мы ликвидировали проверки переселенцев на дому, - пафосно заявил Шамбир - Теперь переселенец может один раз в полгода пройти верификацию в «Ощадбанке», и больше по этому лицу мы никаких проверок не проводим.

Ложь чиновника тут же разоблачили. Юрист украинского Хельсинского союза по правам человека Евгений Чекарев сообщил, что, несмотря на решение Верховного суда, проверки переселенцев на дому продолжаются в Киеве, в некоторых районах Донецкой области. И в остальных регионах - тоже. Фактически украинская власть не собирается полностью ликвидировать эти проверки – таков вердикт был у правозащитника.

Более того, в Кабинете министров подготовили новую базу данных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Ее запустят в работу в декабре. По словам Николая Шамбира, соединение электронной базы ВПЛ с иными базами позволит более четко разграничить переселенцев и лжепереселенцев (читай – жителей ДНР и ЛНР).

- Мы рассматриваем вопрос, чтобы оторвать от статуса переселенцев тех, кто по сути не является ВПЛ. И с учетом новых информационных технологий у нас появится возможность решить этот вопрос, – отметил замминистра.

Проще говоря, уже совсем скоро десятки тысяч «туристов-пенсионеров» из республик Донбасса могут лишиться выплат. А «поспособствует» этому система «Аркан» (учитывает каждое пересечение жителями линии соприкосновения). К надежности ее работы немало нареканий.

ПОВЯЗАННЫЕ «АРКАНОМ»

- «Аркан» сегодня не совершенен, – рассказала о проблеме директор департамента социальной защиты населения Луганской области Элеонора Полищук. - На пунктах пропуска бывают сбои подачи электроэнергии, не всегда работают компьютеры. Есть и личностный фактор – пограничник не внес данные, забыл, нажал не на ту кнопку. В результате в списках «Аркана» оказываются люди, которые своевременно пересекали линию ограничения (не реже одного раза в 60 дней. – Авт.). Потом начинаются сверки по Пенсионному фонду, по управлению соцзащиты, мы вызываем человека на комиссию, чтобы составить акт обследования жилищно-бытовых условий…

На время этих разбирательств пенсионеру прекращают выплаты, а когда восстанавливают их, то задолженность не возвращают.

- Сегодня у нас почти 50% пенсионеров-переселенцев стоят в очереди на получение долгов, – подчеркнула Полищук.

Лариса Минкина (в центре) и ее мама обратились в управление Пенсионного фонда в Мариуполе по вопросу возврата долгов, а там им сообщили, что надо пройти проверку. Фото: Скриншот видео ТК «TV7 Мариуполь»

В Донецкой области в списках должников 45% переселенцев. История эта тянется с мая, когда правительство установило, что долги будут возвращаться «в особом порядке». И вот уже полгода Кабинет министров «кормит» людей «завтраками» по поводу принятия постановления об особом порядке. На конференции Николай Шамбир в очередной раз сообщил, что документ находится в разработке.

С самого начала войны на юго-востоке Украины чиновники из правительства придумывают поводы, чтобы не платить пенсии людям, которые живут на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер сообщила, что в результате такой политики из 1,7 миллиона пенсионеров Донецкой и Луганской областей только 400 тысяч получают свои пенсии. Это 37%.

Фиона Фрейзер считает, что Украина должна гарантировать доступ к пенсиям для всех граждан, живущих по обе стороны линии разграничения, а пенсии переселенцам не должны быть ограничены процедурами проверок.

Глава миссии ООН напомнила, что в 2014 году для получения пенсий и соцвыплат не смогли выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию и до сих пор не могут это сделать люди с ограниченными возможностями, которые не могут путешествовать или имеют низкий доход. Также жители не едут из-за сложностей в процедуре регистрации переселенцев. А те дончане и луганчане, которые выполнили требования украинских властей по регистрации, продолжают жить в ДНР и ЛНР.

- Они путешествуют туда и обратно, несмотря на сложности и затраты на такие поездки, – отметила Фрейзер.

Еще в 2014-м в незалежной появился «пенсионный туризм». С тех пор кто только не призывал власти Украины избавиться от этого позорного явления – даже Евросоюз и США. Но в правительстве неизменно отвечали – жители неподконтрольных территорий получат свои пенсии вместе с долгами только после возвращения Донбасса в состав незалежной. Вот и на прошедшей конференции правозащитники не поколебали позиции Кабмина. Ну а для получения денег от МВФ чиновники «нарисуют» какой угодно план и положат его в одну папочку с Минскими соглашениями.