Радости прифронтовых подростков: Моя мама жива!

Иногда мне кажется, что скоро будет возможен такой вариант - если хочешь увидеть Человека разумного, то это к нам, в непризнанные республики. Человек не в плане Homo sapiens, а в плане человечного Человека, с истинными ценностями. Чтобы на первом месте были не деньги, а любовь, справедливость, доброта, сострадание.

У всех не покидавших Донбасс переоценка ценностей произошла в первые месяцы войны. Обострение всего человеческого стало прямо пропорционально интенсивности обстрелов. Вечером, например, было «шумно», утром идешь на работу – водители тебя пропускают, в транспорте пенсионерам и мамам с детьми уступают место, руку подают при выходе. Бабушкам помогают вынести тяжелые сумки. Точно так же все и стихает. На «промке» тихо, и в душе потише.

Но удивительное все-таки случается. Поразили подростки одной из горловских школ. В этом возрасте все «колючие», бунтари и максималисты со своими ценностями. Но подростки военного времени все-таки другие.

Вместо двух хороших – пара плохих?

Вот рассказ учительницы из Горловки о радостях и горестях местных старшеклассников. Она попросила учеников 9-10 классов написать какие два события (любые) за последнее время порадовали и какие два – огорчили?

Бодро зашуршали тетрадями. Минут через 10 слышу гул. Спрашиваю, в чем дело.

- Можно вместо двух хороших я еще четыре плохих напишу? А то ничего в голову не приходит.

- Ну как так! Что-то же хорошее должно быть!

Лихорадочно пытаюсь вспомнить радостное событие из обозримого для детей прошлого и понимаю, что мне тоже ничего не приходит в голову. Заметив мое замешательство, один из мальчиков «спасает ситуацию»:

- Ладно, мы про День Победы 45-го года напишем и про Гагарина.

И вот что в итоге написали дети.

Что огорчает ребят?

Во всех работах - война, гибель людей, убийства, смерть.

Личные трагедии: «убили дядю», «погиб дедушка», «сестру и ее папу убил снаряд», «то, что вместо 1 сентября я пережила обстрел. В мирных странах дети желают получить новый телефон или игрушку. На тот момент у меня была одна мечта – выжить и чтобы мои близкие остались невредимы», «то, что в наш дом попал снаряд», «в августе 14-го меня чуть не убило снарядом».

Гаджеты есть, но они исключены из системы ценностей. Фото: Егор Воронов

Разрыв со страной, когда-то общей для всех, несправедливость происходящего: «распад Украины», «гражданская война», «фашизм по отношению к нам», «нас убивают свои», «несправедливость и вранье про нас», «украинизация в незалежной», «революция в Украине, незаконная смена власти».

Смерти и трагические происшествия: «смерть Кобзона», «убийство Захарченко», «трагедия в Керчи», «смерть Задорнова», «трагедия в Кемерово».

Зависшие Минские и разочарование: «бесконечное перемирие», «то, что люди погибли зря».

Разрыв семьи: «война забрала у меня моих друзей, они уехали», «мой папа постоянно на заработках. Раньше он работал в городе, а теперь его часто нет дома. Я очень скучаю», «я не живу со своим папой, потому что он уехал. Я его очень сильно люблю», «моя сестра живет на Украине, и мы не видимся с ней уже 4 года, а только переписываемся».

Переосмысление жизни: «мое детство закончилось 4 года назад», «меня не берут в музыкальную школу, там прием до 13 лет, а я уже старше», «люди очень жестоки по отношению к животным», «моя любимая рок-группа недавно распалась».

Геополитика: «развал СССР. Америке надо «дать по рукам», иначе они не прекратят навязывать свою «демократию» по всему миру», «существование Джорджа Сороса. На свои деньги он устроил Майдан в Украине и развалил ее».

Что радует старшеклассников?

Увы, радостных событий гораздо меньше, в основном они - личные. Но не только.

Геополитика: «Россия ввела войска в Сирию и борется с терроризмом», «образование ДНР и мое возвращение домой. Я надеюсь, что у нас все будет хорошо», «борьба с ИГИЛ (запрещенная в РФ организация. – Авт.)», «Россия помогает ДНР».

Правильные праздники: «то, что празднуют 9 Мая и не забывают», «празднование Дня матери», «празднование Дня Победы и шествие Бессмертного полка. Я очень горд своим прадедом», «разные праздники. Это означает, что город прошел через отчаянье, но остался жив».

Как ни странно – учеба: «мне нравится первый урок в этом учебном году. И вообще я люблю учиться», «портретный мастер-класс в художественной школе», «я перешла в новую школу. Мне все нравится».

А еще горловские подростки чертовски обаятельны. Фото: Егор Воронов.

Родственники и родители: «в нашей семье никто не погиб», «у меня родился братик. Это самый счастливый день в моей жизни. Я благодарна маме за такой подарок», «мой день рождения в этом году. Папа и моя мама приехали с заработков и весь день были со мной. Это лучший подарок», «то, что моя мама дала мне жизнь и не жалеет об этом», « я в любой момент могу подойти к своей маме, она жива».

КОМПЕТЕНТНО

Чтобы компенсировать страх войны, нужно что-то большее, чем телефон

По просьбе «Комсомолки» ответы школьников проанализировала психотерапевт Виктория Грекова:

- Ничего необычного в ответах детей нет. Война, как любой сильный стресс, меняет сознание людей. У любого подростка, живущего в мирной стране, есть и неприятности, и счастливые моменты. Неприятности - поссорился с любимой девушкой, нелады с учебой, родители лишили каких-то привилегий, размолвка с друзьями.

На таком же уровне оцениваются и позитивные события: познакомился с приятной девушкой, лучше всех в классе написал контрольную, родители купили велик или телефон.

О чем это говорит? Психика нормального человека работает по принципу маятника – неприятности компенсируем приятными моментами. Но в военное время горести совершенно другого уровня. Они связаны не просто с риском, а с реальными потерями – гибнут близкие и друзья, разрушаются дома. Психика ребенка сталкивается с чрезвычайно сильным отрицательным воздействием, и ищет такого же уровня положительное «противоядие».

Мы понимаем, что и в военной Горловке родители наверняка покупали детям телефоны, планшеты, что ребята влюблялись, ходили на праздники. Но чтобы компенсировать страх войны, им нужно что-то большее, чем телефон. И это они и отразили в своих ответах – что есть большая страна, которая защитит и поддержит; что в Республиках происходят события, способные стабилизировать ситуацию; что живы родители.

Школьники мирного времени тоже все это знают, но не придают таким моментам важности.