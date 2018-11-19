2018-11-19T10:35:06+03:00
Общество

Парк кованых фигур всегда будет бесплатным для дончан

"Комсомолка" побеседовала с председателем Гильдии кузнецов Донбасса, основателем Парка кованых фигур и главным кузнецом Донецка - Виктором Бурдуком
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Парк кованых фигур всегда будет бесплатным, уверяет его создатель Виктор Бурдук.Парк кованых фигур всегда будет бесплатным, уверяет его создатель Виктор Бурдук.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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С уверенностью можно сказать, что Парк кованых фигур - самый необычный в Донецке. Его называют уникальным, так как аналогов нет нигде в мире.

И действительно, парк кованых фигур отличается от типичных парков культуры и отдыха с большим количеством зеленых насаждений, аттракционов и прочих атрибутов культурного отдыха. Здесь в тени деревьев расположились творения кузнецов со всего мира. Разнообразные фигуры радуют посетителей своей красотой и изящностью. А сам парк давно является визитной карточкой Донецка.

Парк кованых фигур в Донецке был открыт в 2001 году в Ворошиловском районе за зданием Донецкого городского исполнительного комитета. Изначально в парке находилось всего 10 скульптур из металла, сегодня - их более двух сотен. Война не стало препятствием для ежегодних, уже традиционных, осенних фестивалей кузнечного мастерства, на которые собираются тысячи дончан.

Парк давно стал визитной карточкой Донецка. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Парк давно стал визитной карточкой Донецка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На юбилейном XX фестивале 22 сентября за один день на глазах гостей была воздвигнута обыденная часовня святых Космы и Дамиана. Сейчас там каждую среду служатся молебны.

Есть у мастера давняя мечта – превратить Парк кованых фигур в музей. Чтобы этот статус помог сохранить сотни композиций, находящихся там. Ведь металл – не вечен, ему постоянно нужен уход.

- Это огромная проблема. Парк разрушается, скажу честно. Мне на это больно смотреть, - поделился с "Комсомолкой" создатель парка Виктор Бурдук. - Я давно, еще до войны, вынашивал мечту, чтобы Парку кованых фигур присвоили статус музея, неважно: республиканского или городского. Тогда до войны эта идея не понравилась Киеву, не захотели они нам в Донецке открывать музей. А сейчас это вполне можно осуществить самим. Это ведь фишка Донецка! Такого парка нет ни в одном городе. Так почему же не развивать это? Мы хотим поставить в парке скульптуру в виде наковальни, где для дончан можно проводить мастер-классы и экскурсии, рассказывая историю каждой композиции парка. Сюда можно приглашать именитых кузнецов из России. Это будет не только элемент шоу, но и позволит нам сохранить наш парк - уникальное достояние Донецка, кроме того, это и детей наших поможет воспитать в любви к труду, в понимании прекрасного. Надеюсь, что наши власти поддержат эту идею. При этом сам парк так и останется бесплатным, любой человек сможет туда прийти, отдохнуть, полюбоваться коваными композициями. А вот, например, экскурсия будет платной. Но стоимость ее будет всем по карману. Дончанам наш парк многим по душе, о чем говорит количество гостей на наших фестивалях.

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