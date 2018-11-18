Киев повышает пенсии украинцам за счет долгов перед пенсионерами Донбасса

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко рассказала о предстоящем перерасчете пенсий. Он связан с ростом прожиточного минимума с 1 435 до 1 497 грн.

- Повышение коснется тех людей, у которых в составе пенсионной выплаты надбавки, доплаты, повышения, основанные на размере прожиточного минимума. Мы ожидаем, что этот пересчет будет сделан для 8 миллионов пенсионеров, – уточнила Ирина Ковпашко.

Она отметила, что перерасчет уже проводился в июле в связи с изменением прожиточного минимума. Сейчас минимальная пенсия на Украине составляет 1435 грн, которая с декабря повышается до 1497 грн. То есть на 62 грн. Копейки по сравнению с подорожанием тарифов на газ и отопление.

НОВЫЙ ЭТАП РЕФОРМЫ

С 1 января 2019 года существенная прибавка в пенсиях ждет силовиков. В нынешнем году перерасчет затронул полмиллиона военных пенсионеров. Им в среднем повысили выплаты на 1500 грн. – за основу взяли денежное обеспечение нынешних военнослужащих. С 1 января у военных вырастет пенсия еще на 25%. А для тех, кто проходил службу в милиции, выплатят суммы перерасчета за два года - с 1 января 2016 года по 31 декабря 2017 года. Причем задолженность вернут не сразу, а ежемесячно равными частями.

И еще - с 1 марта на Украине пройдет очередной этап «осовременивания» пенсий. Этот процесс начался в октябре 2017 года после реформы пенсионного законодательства. С тех пор средняя пенсия выросла почти на 30% и достигла 2577 грн. Ожидается, что в марте она повысится еще на 17%.

В ДНР же минимальная пенсия сейчас составляет 3194 рубля (1336 грн по курсу ЦРБ). То есть почти на 100 грн меньше, чем в незалежной. Средняя пенсия выросла с 1 июля до 4 945 рублей (2069 грн по курсу). Это на 508 грн меньше украинской. При этом на Украине средняя пенсия среди переселенцев превышает 3500 гривен. А в Луганской области она достигает 3821 грн. В прошлом году - до реформы - средняя пенсия была только 1 800 грн.

То есть дончане и луганчане, которые всякими правдами и кривдами добились выплат в незалежной, получают там в 1,5 – 2 раза больше, чем в республиках. Безусловно, этот фактор сказывается на настроениях людей. А во время выборов глав и депутатов в ДНР и ЛНР украинские власти использовали сей момент для запугивания пожилых жителей. Мол, всех проголосовавших лишат украинской пенсии.

ПРИНЦИП «ТРИШКИНОГО КАФТАНА»

Для новых властей в республиках Донбасса жизненно важен вопрос хотя бы выравнивания уровня пенсий (и зарплат - тоже) с украинскими. При этом стоит учитывать, что в ДНР стоимость коммунальных услуг в четыре раза ниже, чем на Украине (это без учета нынешних повышений). И цены на основные продукты и лекарства в Донбассе и в незалежной вполне сопоставимы.

К тому же Киев продолжает проводить политику прекращения выплат пенсий переселенцам и невозврата им задолженностей. В Луганской области 50% пенсионеров-переселенцев стоят в очереди за долгами. А в Донецкой – 45%. Манипуляции по принципу «Тришкиного кафтана» (в одном месте отрезал, в другом - пришил) позволяют украинским властям поднять пенсии для одних пенсионеров за счет лишения выплат для других.

И нельзя забывать про станок, который позволяет Петру Порошенко напечатать нужное количество гривен в канун выборов президента Украины.