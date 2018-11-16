Какие самострои узаконят в ДНР

Совет Министров Донецкой Народной Республики расширил перечень самовольно возведенных объектов, которые будут приниматься Минстроем ДНР в эксплуатацию.

Об этом сообщил и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец.

«В процессе оформления объектов незаконного строительства получила распространение ситуация, когда часть объектов I-II категории сложности не могла пройти процедуру принятия в эксплуатацию из-за того, что не была включена в перечень самовольно возведенных объектов.

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 13 сентября 2018 № 2-29 Порядок приема в эксплуатацию самовольно построенных объектов строительства, был расширен.

Теперь туда включены надземные индивидуальные гаражи боксового типа на одну машину, склады и хранилища, в том числе сооружения коммунального и промышленного назначения I и II категории сложности», - рассказал руководитель Минстроя ДНР.

Сергей Наумец напомнил, что на протяжении 2014-2015 годов из-за боевых действий граждане Донецкой Народной Республики были лишены возможности оформлять разрешения на начало строительных работ. Как следствие – всё строительство в этот период (в основном возведение небольших построек, ремонты и т.п.) с формальной точки зрения оказалось незаконно.

Теперь граждане Республики получили возможность ввести в эксплуатацию самовольно построенные объекты строительства, возведенные до 20 мая 2015 года

(Тогда в ДНР был принят Временный порядок выполнения восстановительных работ).

В настоящее время самовольное строительство является административным правонарушением, за которое согласно законодательству ДНР предусмотрено привлечение к ответственности (наложение штрафа).

Консультации по приему в эксплуатацию самовольно построенных объектов строительства осуществляются по адресу: г. Донецк, ул. Университетская, 13, к. 104. Приемные дни: вторник с 13:00 до 16:30, четверг с 08:30 до 12:00.