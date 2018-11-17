Испытывать тяжелый ударный беспилотник ВСУ планируют на Донбассе

Украинская авиация, которая применятся в войне на Донбассе, была и будет беспилотной. Такой вывод делают военные эксперты, анализируя стремительно растущее количество дронов у армии незалежной.

«КП» попросила прокомментировать ситуацию донецкого политолога Дмитрия Кузьменко.

- ВВС Украины проводят боевые полеты рядом с линией фронта, однако вторгаться в зону ответственности ПВО непризнанных Республик не спешат, - говорит Кузьменко. - А вот о сбитых или отметившихся шпионажем БПЛА мы слышим каждый день – как из официальных сводок УНМ ДНР, так и от жителей прифронтовых районов. Один из громких случаев: 7 ноября ВСУ нанесли удар с помощью беспилотника по поселку Минеральное под Донецком.

- Дроны становятся все опаснее: то зажигательные фугасы скинут на жилые районы, то гранаты…

- Собственно, беспилотники применялись с первых дней войны, однако сейчас они стали не только наблюдать и помогать корректировать огонь артиллерии, но и самостоятельно наносить удары.

Появилось два типа беспилотных машин: одноразовые самолеты-снаряды и квадрокоптеры, с которых сбрасываются противопехотные и зажигательные боеприпасы. Целый ряд фирм в Украине заняты производством этих машин из китайских и американских компонентов.

А поскольку цены на электронную начинку с каждым годом снижаются, можно ожидать роста популярности этого вида вооружений. Доходит до курьезов: исчезнувший 27 октября 2018 года беспилотник миссии ОБСЕ, по данным разведки ДНР, нашелся в оккупированном ВСУ Курахово.

«На данный момент БПЛА находится в штабе 28-й бригады в населенном пункте Курахово и в ближайшие дни будет вывезен из зоны ООС. Транспортировка беспилотника возложена на ряд должностных лиц во главе с начальником отдела разведки 28-й бригады», — заявил заместитель начальник Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Басурин отметил, что беспилотный аппарат по личному приказу командующего операцией объединенных сил Сергея Наева будет доставлен в научно-исследовательский институт при государственном предприятии «Антонов». Предполагается, что аппарат будет использован в качестве примера при создании собственных украинских БПЛА.

- Как будет дальше развиваться производство беспилотников?

- В ГП Антонова планы грандиозные: предприятие взялось за реализацию техзадания Министерства обороны по созданию стратегического ударного беспилотного летательного комплекса со взлетной массой в 6 тонн.

Расчетная полезная нагрузка нового ударного дрона составляет 1,4 тонны. Также разработчики сообщили о предусмотренной возможности оснащения комплекса противотанковым и ракетно-бомбовым вооружением. А расчетная высота полета в 12,2 км и продолжительность полета в 24 часа. Испытывать его будут на Донбассе…