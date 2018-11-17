Как «Комсомолка» с донецкими кузнецами осень провожала

Все-таки все эти праздники у древних мудро устроены. Не дураки были наши предки, ой не дураки! Вот, скажем, Кузьминки 14 ноября – день святых бессребреников Космы и Дамиана, покровителей кузнецов. На Руси в этот день провожали осень и встречали зиму. И как раз накануне праздника два месяца практически непрерывного бабьего лета в Донецке вдруг резко сменились холодным ветром с колючим снегом и свинцовым пасмурным небом. Знать, пора осень провожать!

На улице холодно и сыро. А в кузне уютно и пахнет живым металлом.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Ударный труд в профессиональный праздник

А где это лучше всего делать, как не в кузне возле раскаленных горнов? Виктор Бурдук пригласил меня в свою кузню «Гефест», пообещал, что скучно не будет. И не обманул! Побывать в кузне вообще интересно, это вам не в парке готовые кованые изделия смотреть.

Кузня - это царство металла и красивых мужчин.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот где в прямом смысле ударный труд! Все стены кузни исписаны мелом – какие-то замеры того, что здесь создавалось. Повсюду куча инструментов – клещи, молотки, тиски. Звенят молоты по наковальням, гудит огонь в горне, искры сыплются со всех сторон, знай, успевай отскакивать. А кто-то еще и музыку включил и тенорок Макаревича тщетно пытается прорваться сквозь музыку металла. Да где там?!

На Кузьминки собралось более 20 кузнецов.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

На праздник Кузьминки съехались кузнецы со всей округи – Снежного, Макеевки, Шахтерска и, конечно, Донецка. Их задача – выковать недостающие миниатюры для часовни святых Космы и Дамиана, которую воздвигли на юбилейном двадцатом фестивале в Парке кованых фигур. Тут же на огромном столе лежат эскизы этих миниатюр – символов христианства: рыба, виноградная гроздь, хризма, распятие, якорь, голубь, чаша, Евангелие. Эскизы сложные с массой тонких деталей. Как это воплотить в металле без каких-нибудь особых заклинаний, я представить не могу.

На это можно смотреть вечно и ни за что не устанешь.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда кузнец работает - чертям становится тошно

Но вместо магических заклинаний работа в кузне начинается с благословения отца Ростислава. К его храму Рождества Пресвятой Богородицы, что между улицами Щорса и Розой Люксембург в Донецке, приписана часовня Космы и Дамиана.

Виктор Бурдук и отец Ростислав обсуждают будущие миниатюры в часовне Космы и Дамиана.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Многие думали, что часовня эта, воздвигнутая на фестивале 22 сентября, будет исключительно светской композицией в Парке кованых фигур. Ну, полюбуются на нее люди, сфотографируются и все. Но ей суждено было нести духовную роль по благословению митрополита Иллариона, - рассказал отец Ростислав. - Каждую среду в 16.00, невзирая на погоду, в часовне проходят молебны, на которые собираются верующие, некоторые специально приезжают из других городов. Однажды в очередную среду перед молебном шел проливной дождь и вдруг перед чтением Акафиста Божьей Матери у ее иконы «Умягчение злых сердец» дождь прекратился, небо развиднелось, выглянуло солнце, и мы смогли отслужить молебен.

Отец Ростислав благословляет на работу.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Отец Ростислав благословляет кузнецов на работу, а после этого, засучив рукава, и сам принимается за работу. Вместе с Виктором Бурдуком делает деталь для одной из миниатюр в опекаемую им часовню. Есть поверье, что, когда кузнец стучит молотом, сбегает вся нечисть в округе. Что говорить, когда кузнецом становится сам священник?!

Священник Ростислав попросил молоток и помогает кузнецам.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Символы причастия - хлеб и вино, здесь изображены в виде колосьев и виноградной кисти.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Кузьминки сегодня празднуются во многих городах России, и мы в Донецке решили возродить эту славную традицию. Созвал всех коллег из Гильдии кузнецов Донбасса, постучим, пошумим, пообщаемся, обсудим наши планы, - пытается перекричать шум кузни инициатор праздника Виктор Бурдук. – Вы бы видели, тут до войны 20 молотов стучали, жизнь кипела, сейчас заказов мало, но я стараюсь сохранить нашу гильдию. Потому и Кузьминки решил возродить, которые мы когда-то тут отмечали.

Парк кованых фигур будет бесплатным всегда

Есть у мастера давняя мечта – превратить Парк кованых фигур в музей. Чтобы этот статус помог сохранить сотни композиций, находящихся там. Ведь металл – не вечен, ему постоянно нужен уход.

- Это ведь фишка Донецка! Такого парка нет ни в одном городе. Так почему же не развивать это? - Говорит главный кузнец Донецка. – Сам парк так и останется бесплатным, любой человек сможет туда прийти, отдохнуть, полюбоваться коваными композициями. А вот, например, экскурсия с интересными историями о скульптурах парка будет платной. Но стоимость ее будет всем по карману. Также мечтаю о кузне там же, где можно будет провести мастер-класс для желающих. Дончанам это многим по душе, о чем говорит количество гостей на наших фестивалях.

Все работы оценил Виктор Бурдук.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И это не преувеличение. На традиционных осенних фестивалях в Парке кованых фигур не протолкнуться, тысячи дончан идут туда до самого вечера нескончаемым потоком. Ни один концерт с привезенными звездами подобным не похвастает. Мне кажется, что-то есть по-настоящему донецкое в этих фестивалях с вот этим покорением металла человеческой воле, с сильными и красивыми кузнецами, улыбающимися людьми. Может потому, что и основатель Донецка британец Джон Юз был докой в кузнечном деле.

Вот такую печку обнаружила я в кузне. Она шагнула к нам прямо от Трубецких или Голицыных.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Создатели донбасских роз из гильз

Мое внимание привлекает знаменитый создатель кованых роз из снарядов и гильз – Виктор Михалев. Кто из россиян не уезжал домой без этого сувенира? В котором одновременно и война, и Донецк, при этом Донецк побеждает войну, превращая смертоносный металл в цветы. Сегодня мастер пришел со своим учеником Александром Богомяковым, которому передает секреты мастерства.

Создатель донецких роз из гильз снарядов - Виктор Михалев.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Таких учеников – единицы, чувствует парень металл и гордыни нет, способен учиться, - признает Виктор Петрович.

- До войны я сварщиком был, дело мне это нравится, - Александр явно смущен вниманием к своей персоне. – Делаю наши знаменитые донбасские розы. Однажды на Спас выковал яблочко наливное. А идеи приходят всегда неожиданно.

Виктор Михалев со своим учеником Александром Богомяковым.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Но долго разговаривать Александру некогда – его учитель уже раскалил докрасна металл, как раз время придавать ему требуемую фигуру. Металл податлив, словно тесто, знай лепи.

В кузне есть две вещи, на которые можно смотреть вечно: огонь и работающие мужчины. Как представитель интеллектуальной профессии, я всегда восхищаюсь тем, как кто-то умело вырезает по дереву или из кусочков ткани кроит будущий наряд. Буквально залипаю, глядя на такое чудо. Мне подобное не дано, но зато я способна оценить все это и написать. На моих глазах из раскаленного металла Саша создает рыбу – символ христианства. В греческом названии «Ихтиос» (рыба) зашифрован акростих, составленный из первых букв предложения: Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель.

Мне тоже разрешают попробовать и вручают кувалду. Тяжелая! После нескольких ударов, руки горят огнем. Чудом никому пальцы не отбила, не иначе святой Косма и Дамиан - заступники постарались.

Это вам не по клавиатуре стучать.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Плов от создателя пальмы Мерцалова

От грохота и жара кузни выхожу на улицу. А там из казана на огне плывет волшебный аромат томящегося в масле лука. Уже традиционно кулинарной частью праздника заведует кузнец и казак - Сергей Каспрук. На минуточку, создатель современных копий пальмы Мерцалова в Донецке, Киеве и Москве. Но кузнецам так по душе стряпня Сергея, что он уступает свое место у горна другим и берет в руки половник. Кто не пробовал его фирменное блюдо, названное по фамилии автора – каспрукчато? Немедленно исправьте это в следующем году на фестивале кузнецов!

Все ждут: ну когда же плов? Но Сергей Каспрук знает свое дело и не спешит.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня у кузнецов на обед плов. Это именно то блюдо, которое, в чем бы я его не готовила, всегда получается, как рисовая каша. Спешу воспользоваться случаем, чтобы узнать рецепт у кузнеца Сергея.

Сергей Каспрук у своего горна.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Сразу жарим в подсолнечном масле то, что должно выжариться, то есть лук. Не спешим! Даем ему стать золотистым, - Сергей рассказывает так вкусно, что я глотаю слюнки. - Только затем кладем мелко нарезанную морковь. Это вода, она консервирует наш лучок, и он не сгорит. Морковка выжаривается, вода испаряется и тут же бросаем мясо. Сегодня у нас баранина. Но можно и свинину. Вот в жиру наше мясо шкварчит. На этом этапе добавляем воду на три пальца, соль и специи: перец, барбарис. Особую пикантность добавит чеснок. Его бояться не нужно. Кладете целыми зубчиками и пусть тушится с мясом. Знающий человек всегда зачерпнет себе порцию плова и непременно с чесночком. Ты его потом вилочкой выдавишь, он мягкий станет, как пюре. Вкуснота и никакой вони! Как только наше мясо готово, ровным слоем засыпаем в казан рис. Заливаем водой. Накрываем крышкой и 30-40 минут тушим на медленном огне.

Для плова все готово. Но главный ингредиент - любовь.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- А как же пропорции, сколько, чего? – Недоумеваю я.

- Я уже полагаюсь на свой опыт, никогда специально не считаю, все на глаз, - хитро в усы улыбается кузнец. – Но секрет все же есть. Еда получается вкуснее, когда вы ее готовите на большое количество едоков. Вот Николай II как-то отведал солдатской каши и удивился, что так вкусно. Попросил он тогда своего французского повара приготовить такую же кашу. И что? Приготовили, подали в изысканной тарелочке, а не то. Секрет то в общем котле! Когда для себя одного готовишь, то и не так вкусно получается. Вот сегодня я готовлю этот плов на 25 человек. Обязательно дождитесь, не уезжайте. Всю жизнь мы куда-то спешим. А потом понять не можем – куда бежали, чего хотели.

Такие и победу бы выковали

Вскоре у кузнецов уже готовы работы. То, что было карандашным эскизом, вдруг обрело воплощение в металле. Впереди еще грунтовка, покраска, но это уже завтра.

Даже нарисовать это сложно, а уж выковать из металла?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

К концу дня эскизы претворились в жизнь.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Приходит уже не впервые мысль, что миром нашим должен править человек умелый. Уж слишком его потомок – человек разумный – заврался, испохабился. Вспомнился мой опыт работы в министерстве, где неделями отдел из шести человек думал над дизайном открытки или меню фуршета. А тут за один день мастера молота и наковальни создали сложнейшие миниатюры, а из всей бумажной волокиты – только листок с карандашным эскизом. Может потому, что кузнецы мало болтают языком, а больше - делают, кузня – не офис, шумно так, что даже рядом человека не слышно. Они и Победу бы выковали молча. И справились бы, без билбордов и шествий по Артема. Может и мир наш изменился бы, если бы мы наконец-то научились верить поступкам, а не словам.

Кузнецы работают руками, а не языком. И это их выгодно отличает от офисного планктона.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Кстати, кузнецы и с пловом не обманули. Такой вкуснятины из риса и мяса я, пожалуй, еще никогда не ела никогда. А значит, в следующем году снова на Кузьминки.