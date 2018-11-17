2018-11-17T12:37:28+03:00
Политика

Боятся пуще огня! В киевском аэропорту пограничники не пустили парня с георгиевской ленточкой

Теперь ему запрещен въезд в незалежную на три года
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Из - за этой ленточки парню запрещен въезд в Украину на три года. ФОТО: Государственная погранслужба УкраиныИз - за этой ленточки парню запрещен въезд в Украину на три года. ФОТО: Государственная погранслужба Украины
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В киевском аэропорту «Жуляны», при прохождении пункта пропуска, украинские пограничники не пропустили российского гражданина. Причиной отказа на въезд в Украину стала георгиевская ленточка. Она была привязана к его чемодану.

- 16 ноября на пункте пропуска «Жуляны» во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси, пограничным нарядом обнаружено чемодан, на ручке которой содержалась антиукраинская символика, а именно — георгиевская лента, — говорится в сообщении погранслужбы.

Пограничники признают: гражданин Российской Федерации прилетел на Украину из Белоруссии, имел обратный билет и достаточное количество денег для нахождения в стране. Но в силу украинского законодательства, запрещающей символику, ему отказали пересечь границу с Украиной, а также запретили въезд в страну в ближайшие три года.

Напомним, 16 мая 2017 года Верховная Рада Украины ввела админответственность (штраф или арест) за ношение георгиевской ленточки.

В пояснительной записке указано, что георгиевская лента использовалась «пророссийскими сепаратистами» с 2014 года в Донбассе.

«Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображение — влечет наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 тысячи гривен — от 32 до 97 долларов по текущему курсу) с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения», — говорится в пояснительной записке к закону.

Подобные действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов (от 2,55 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен – от 97 до 190 долларов) доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

На подконтрольной Киеву территроии за ношение ленты можно легко угодить за решетку - хозяина такой символики легко обвинят в сепаратизме и пособничестве террористам.

Такие аресты за "ленточку в кармане" были в Славянске, Артемовске (Бахмуте), Краматорске и других городах Донецкой области.

Именно этот символ Победы над фашизмом страшит власть Украины еще пуще, чем фашизм современный.

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