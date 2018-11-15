«Комсомолка» в Донбассе объявляет новогоднюю акцию: отвезём подарки детям в прифронтовую зону и детский дом

«Комсомольская правда» в Донбассе снова собирается поздравить детей прифронтовой зоны Республики и детского дома с Новым годом! В прошлом году мы были в школе Саханки, которая находится практически на передовой и в макеевском доме малютки.

Окраины Донецка уже пятый год подряд обстреливаются украинской армией. Каждый день люди подвергаются риску погибнуть или получить ранение от снаряда, мины или пули снайпера.

На удивление, многие жители никуда не уезжают, а дети ходят в школу и детский сад. «Комсомолка» надеется хоть как-то поддержать их, порадовать, сделать приятное.

Предлагаем вместе собрать средства на подарки детям одного из прифронтовых посёлков Республики и детского дома. На собранные деньги купим сладости, фрукты, сюрпризы и поздравим детишек с Новым Годом!

Со своей стороны обещаем провести для детей развлекательную программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Поучаствовать в акции может каждый желающий:

Сбербанк России (Nikita Makarenkov)

Номер карточки - 4276 5204 7189 7047

Сбербанк России (Pavel Khanarin)

Номер карточки - 4276 5212 8803 2380

Центральный Республиканский Банк

Номер карточного счета - 2625 7970 8978 43

Деньги можно передать и другим способом - в том числе и при личной встрече в Донецке.

+38 071 331 03 45 (Никита)

+38 071 696 09 99 (Павел)

Почувствуем себя Дедом Морозом!