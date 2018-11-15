Почта Донбасса по ошибке выпустила блок, который изымается из продажи

В октябре этого года на сайте Почты Донбасса появилось сообщение о том, что в предприятие выпустило почтовый блок, посвященный «Борцам с украинским национализмом». Блок состоит из двух почтовых марок с портретами Медведева Дмитрия Николаевича и Судоплатова Павла Анатольевича.

Герои были выбраны не случайно. Во-первых, Дмитрий Медведев и Певел Судоплатов личности героические, и наиболее отличились в борьбе с организацией украинских националистов (запрещенной организацией в РФ, -авт.), которая активно сотрудничала с гитлеровской Германией во время Великой Отечественной Войны и рассматривала террор как допустимый метод борьбы. При участии членов этой партии осуществлялись массовые убийства мирных жителей различных национальностей на территории западных областей Украины.

Во-вторых, перед началом работы над этим тематическим блоком, «Почта Донбасса» проконсультировалась с историками и политологами, специализирующихся на этой тематике. Медведева и Судоплатова назвали и вспомнили большинство из них, поэтому новые марки и посвятили именно этим героям.

Когда же блок вышел, оказалось, что вместо портрета Судоплатова на марку помещено изображение портрета Старинова Ильи Григорьевича, выдающегося советского военного деятеля, полковника, партизана-диверсанта. Справедливости ради, следует отметить, что Илья Старинов принимал самое активное участие в борьбе с украинским национализмом и его портрет заслуженно украшает тематический блок.

Но тем не менее, ошибка есть ошибка и блок из продажи изымается:

«Государственное предприятие «Почта Донбасса» приносит свои извинения за допущенную неточность и благодарит неравнодушных любителей филателии за внимательность. Виновные в создавшейся ситуации уже понесли заслуженное наказание. ГП «Почта Донбасса» дорожит своей репутацией, поэтому с 14 ноября 2018 года изымает из продажи оставшийся тираж и выражает готовность выкупить все проданные на данный момент почтовые блоки «Борцам с украинским национализмом», - говорится на сайте Почты Донбасса.

Как известно, марки с ошибками и неточностями наиболее ценятся у филателистов. И раз уж ошибка стала достоянием общественности, в ближайшее время блок сметется с прилавков и осядет в коллекциях.