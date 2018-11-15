Какой «объективности» хочет донецкий губернатор от сменщика Александра Хуга в ОБСЕ

14 ноября Марк Этерингтон, сменивший в Александра Хуга в должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, побывал в Донбассе. В Краматорске он встретился с председателем Донецкой областной военно-гражданской администрации Александром Куцем. Об этом поведал сам губернатор на своей страничке в Фейсбуке. Поездка Этерингтона проходила, когда в незалежной еще не стихли страсти после громкого ухода Хуга.

ЗАПИСАЛИ В «АГЕНТЫ КРЕМЛЯ»

Напомним, покидая свой пост, глава наблюдателей ОБСЕ заявил, что за свою четырехлетнюю миссию на юго-востоке Украины не увидел прямых доказательств российского вмешательства. После этого в Киеве поднялся шум неимоверный. Хуга едва не занесли на сайт «Миротворец».

- Ну и какой это тогда мониторинг, когда россиян они (наблюдатели. – Авт.) видели, а российскую агрессию не признают? - возмутился вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко. - Если Александр Хуг не считает Россию агрессором, значит, он стоял все время на российской точке зрения о конфликте в Украине.

В общем, записали Хуга в «агенты Кремля». Раз он не «скачет» по-киевски. Хотя, истины ради, в республиках Донбасса тоже частенько ругают наблюдателей ОБСЕ за объективность.

Не удивительно, что во время беседы губернатор Александр Куць начал «давить» на Марка Этерингтона.

- Недавние высказывания Александра Хуга вызывают у нас большие беспокойства, - заявил бывший глава областного управления СБУ. - Надеемся, что это сугубо его позиция, и дальнейшая работа ОБСЕ будет прозрачной, объективной и плодотворной. Украинская сторона хотела бы видеть действия ОБСЕ более четкими и настойчивыми.

Логика у Куця проста – либо Этерингтон видит агрессию России, либо он ей содействует. Впрочем, ответ нового заместителя миссии ОБСЕ был весьма дипломатичен.

- В этом наши приоритеты совпадают. Украина миссию пригласила, и мы работаем для возвращения мира в вашу страну. На этом всегда акцентирует внимание, в том числе, и руководитель нашей организации Эртугрул Апакан. Поэтому и в дальнейшем мы будем работать в таком же формате, – заверил Этерингтон.

ОПЫТ РАБОТЫ С МИРОТВОРЦАМИ

Между прочим, в своей карьере Марку Этерингтону не раз приходилось действовать в критической обстановке и сталкиваться с более жестким давлением. Биография англичанина просто впечатляет.

Этерингтон получил образование в Йоркском и Кембриджском университетах, а также в Королевской военной академии в Сандхерсте. Шесть лет служил в парашютном полку британской армии, участвовал в операциях в Северной Ирландии, где Великобритания вела многолетнюю войну с сепаратистами.

Первый опыт участия в европейских миссиях Этерингтон получил на Балканах в 1992-1995 годах - во время пост-конфликтного урегулирования в Хорватии, Боснии, Сербии и Косово.

Затем миссионерская карьера привела Этерингтона в Ирак. В 2003 году, после завоевания этой страны США, был назначен во временную администрацию Ирака. Марк даже стал губернатором провинции Васит. Между прочим, эта территория была зоной ответственности украинского миротворческого контингента в Ираке.

ТРЕЗВО ОЦЕНИВАЕТ ПРОБЛЕМЫ

Этерингтон жестко критиковал силы международной коалиции за недостатки в стратегии и координации усилий по восстановлению Ирака. Марк написал документальную книгу «Мятеж на берегах Тигра». Она получила позитивные отклики за честность и трезвость взгляда на проблемы Ирака, понимание региона и, в особенности, лимитов применения военной силы.

Впоследствии Этерингтон участвовал в урегулировании конфликтов в Афганистане и Южном Судане.

Если верить лестным оценкам, то Марк Этерингтон будет следовать линии лавирования между интересами сторон конфликта на юго-востоке Украины. Чем, собственно, и занимался до этого Александр Хуг. Ведь швейцарец, только уходя с должности, позволил себе дать оценку конфликта в Донбассе.

Возможно, Этерингтону предстоит более масштабная работа. Ведь миссия ОБСЕ может изменить свой статус. Сейчас активно обсуждается вопрос о вводе миротворцев ООН. В этой ситуации честная позиция заместителя главы СММ ОБСЕ будет совсем не лишней.