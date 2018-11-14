Денис Пушилин о первых шагах на посту Главы ДНР: Борьба с коррупцией, развитие экономики и интеграция в Россию

Высокая явка на избирательных участках, по словам врио Главы ДНР, говорит о сформированном в Республике зрелом в политическом плане обществе. И о том, что жители поддерживают взятый еще в 2014 году курс на интеграцию в Российскую Федерацию.

- Для меня большая честь быть избранным на пост Главы Республики. Честь и ответственность, - сказал Пушилин. - Я приложу все силы, всё свое время и все свои возможности, чтобы оправдать высокое доверие, оказанное мне нашими гражданами.

Кроме этого, Денис Владимирович поблагодарил членов Центральной избирательной комиссии и международных наблюдателей.

- ЦИК проявил высокий профессионализм и ответственность, проявленные при подготовке и проведении выборов и при подсчете голосов, - рассказывает врио Главы ДНР. - А также наблюдателей, которые несмотря ни на что смогли приехать в ДНР и лично убедиться в прозрачности и демократичности наших выборов.

Запугивания Украины – увеличили явку на выборах

Накануне выборов Глав и парламентов ДНР и ЛНР из Киева стали поступать угрозы в адрес граждан Республик. Украинские власти грозились сажать в тюрьму и лишать пенсий тех, кто отдал свой голос. Однако план незалежной не удался. Люди на зло угрозам пошли на избирательные участки.

- Со стороны стран Запада были попытки сорвать и бойкотировать выборы. Страны Запада и Украина пытались запугивать членов ЦИК, но подобные шаги не увенчались успехом, - говорит врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Такая политика не только не повлияла на результат голосования, но еще больше сплотила народ Донбасса. Мы не ожидали такой явки, даже по самым оптимистичным прогнозам, наши жители оказались еще более сознательными.

Быстро война не окончится

Донецкая Народная Республика состоялась, как демократическое государство. Этот факт подтверждают удачно проведенные выборы, заявил Пушилин.

- Украина не отказывается от провокационных действий. Минск должен помочь нам достучаться до гарантов в европейский странах, что бы надавить на Киев. У меня нет возможностей прекратить войну завтра, - сказал Денис Владимирович.

Главными приоритетами на посту Главы ДНР у Дениса Пушилина станут борьба с коррупцией, развитие экономики и интеграция в Россию.

- Курс на Российскую Федерацию будет продолжен. Это не только культурная и социальная интеграция, но и экономическая, - избранный Глава ДНР. - Обеспечение экономического развития - это важнейшая политическая задача правительства Республики. Донбасс способен не только зарабатывать на себя сам, но и быть впереди многих устойчиво развитых государств.

Антикоррупционная политика будет направлена не только на последствия, а прежде всего на причины возникновения коррупции.

- Все принимаемые нормативные правовые акты будут подвергаться антикоррупционной экспертизе на предмет коррупционных предпосылок, как, например, предусматривающих преференции, льготы в пользу определенных юридических лиц, и так далее, - подчеркнул врио Главы ДНР.

Бюрократии не будет

- Нам предстоит большая работа, - говорит врио Главы ДНР Денис Пушилин. - Правительством будет продолжен курс на дебюрократизацию, на создание условий для развития добросовестной конкуренции, прозрачности норм и правил осуществления хозяйственной деятельности и сферы контрольно-надзорных отношений.

Пушилин отметил, что только вместе мы сможем сделать Донбасс сильным, развитым государством

- Представили власти будут уничтожать то плохое, что растили в госрядах при Украине: безынициативность, бюрократизм, пассивность, - говорит Денис Владимирович. - Сегодня каждый должен понимать, что он несет ответственность не только за то, что сделано, но и за то, что не сделано. Сейчас очень важна каждая идея, предложение, решение.

Комендантский час не отменят

Многих жителей интересует вопрос об отмене комендантского часа. Врио Главы ДНР заявил, что пока что его не исключат для безопасности граждан. Он будет действовать, как и прежде, с 23:00 до 5:00.

- Комендантский час не планируется отменять. Эти меры является необходимостью, это то, что обеспечивает безопасность нашим гражданам, - сказал Пушилин

Напомним, что летом текущего года указом Главы ДНР Александром Захарченко комендантский час был измен. Он начинался в 1:00 и действовал до 5:00. Однако после трагической гибели Первого руководителя, время было снова возвращено к 23:00.

При необходимости будет участвовать в Минских переговорах

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что готов участвовать в Минских переговорах по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

- Мое личное участие не исключается, но это при обсуждении каких-то важных вопросов и как только будет требовать того ситуация. Но вопрос идет только о Минской площадке, - заявил Денис Владимирович.

Врио Главы ДНР не один год проработал представителем Республики на переговорах в Минске.

- Безусловно, вопросы, которые касаются безопасности наших граждан, стоят в приоритете. Тем не менее, я вижу со стороны Украины саботаж, затягивание процесса переговоров, отвлечение на второстепенные – ненужные вопросы, - сказал Денис Владимирович.

По мнению врио Главы Республики, никаких перспектив, что в ближайшем будущем позиция Украины поменяется, но Минская площадка остается в приоритете.

- Это единственная международная площадка, где слышно наших представителей, - отметил Денис Пушилин.

Министры останутся те же

Совет министров будет сформирован уже в ближайшее время. Кардинальных изменений при выборе руководителей ведомств не предвидится.

- Кабинет будет сформирован в ближайшее время. Что касается изменений, то это постоянный процесс. Я бы не ждал каких-то кардинальных шагов в этом направлении, - подчеркнул Пушилин.

Министрам, по словам Пушилина, необходимо доказывать свою эффективность, поскольку при оценке работы учитывается не только результат деятельности членов правительства, но и их бездействие.

- Это обеспечивает прозрачность работы Совмина и дает конкретные результаты, - отмечает врио Главы ДНР. - Результат должен быть осязаем, понятен.

Украина не пойдет на эскалацию конфликта

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин уверен, что в ближайшее время Киевские власти не пойдут на эскалацию конфликта на Донбассе.

- Украина сейчас находится в некой растерянности, она не ожидала такой явки и такой поддержки, - говорит Денис Владимирович. - Поэтому я очень сомневаюсь, что она пойдет на эскалацию конфликта. Здесь я могу успокоить наших граждан.

Пушилин подчеркнул, что речь идет о полномасштабной эскалации, а не о точечных провокациях на линии соприкосновения, которые происходят регулярно.