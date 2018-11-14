2018-11-14T17:24:14+03:00
Политика

Украинские военные - Порошенко: Ваши натовские стандарты на голову не налазят!

Военные Наева на передовой в Донбассе получили сухпайки - бананы вместо тушенки
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Вместо мяса и сала на передовую украинским солдатам прислали бананы. ФОТО: novorosinform.orgВместо мяса и сала на передовую украинским солдатам прислали бананы. ФОТО: novorosinform.org
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Украинские боевики в зоне ООС (Операции объединенных сил, которой руководит генерал Сергей Наев), после получения очередного сухпайка «по стандартам НАТО», обратились к президенту Украины Порошенко с малоцензурной речью. Соответствующее видео опубликовал бывший депутат Рады Алексей Журавко.

Где мясо и сало, президент?

Вояк ВСУ возмутил тот факт, что вместо мясных продуктов, таких, как тушенка, им прислали несколько кг бананов, апельсины и консервированные экзотические фрукты.

«Господин президент, я хотел бы прокомментировать вашу реформу касательно питания в ВСУ, которую вы декларируете по телевидению и вводите в заблуждение наших граждан, что защитники отечества питаются по натовским стандартам.

Продемонстрирую, что до нас доходит, в каком объеме и каком состоянии. Мы вообще не понимаем, что можно из этого есть. Нам выдали бананы, б…. На… нам эти бананы. Четыре килограмма бананов на 6 дней вместо мяса. Посмотрите, чем питаются защитники родины. Ваши натовские стандарты на голову не налазят. Мы привыкли есть мясо и сало, а не бананы и апельсины, количество которых составляет – один апельсин и два банана на десять дней. Вместо тушенки, мяса или сала нам дают по банану и апельсину», — заявил разгневанный украинский оккупант.

" А что, делают из боевиков вегетарианцев! Так, глядишь, скоро автоматы на кришнаитский бубен поменяют! И будут они возле линии разграничения тантрические танцы устраивать!" - Шутят в соцсетях.

Полевой набор усиленный: версия незалежной

Как известно, к 2020 году ВСУ должны уж совсем слиться в едином порыве с НАТО. Касается это и питания. Сейчас эта идея всячески рекламируется на всем информационном пространстве незалежной.

Еще два года назад для боевиков АТО (ныне ООС) был разработан "Суточный полевой набор продуктов усиленный" .

На сайте Минобороны Украины есть даже красивая и аппетитная видеоинструкция по этому поводу.

"Полевой набор продуктов представлен в новом виде, с готовыми блюдами в реторт-пакетах, в состав которого входит беспламенный нагреватель. В отличие от старого "сухпая", рацион "Суточного полевого набора продуктов усиленный" насчитывает 4 вида первого блюда и 8 видов второго блюда (при этом с разными видами мяса, то есть всего 18 готовых блюд). Разнообразие рационов и условия сортировки позволяют менять меню каждый день. Также есть специальный рацион для тех, кто не употребляет свинину, в состав которого входят блюда из мяса курицы или говядины", - говорится в пояснении.

Раньше были в пайке три консервированные блюда – теперь полноценный недельный рацион из разных блюд, - хвалятся украинские военные.

Ну просто пальчики оближешь в окопе! Только вот по пути в окопы это превратилось в бананы. Хорошо, что не в тыкву...

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